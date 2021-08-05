دفعة قوية لحركة السفر تبدأ اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

يبدأ اليوم في الإمارات العمل بتخفيف قيود السفر للقادمين من دول أفريقية وآسيوية، من بينها الهند التي تعد سوقاً رئيسية، وسط توقعات أن تدفع الإجراءات الجديدة إلى زيادة حركة السفر خلال الأسابيع والشهور المقبلة.

وقالت طيران الإمارات إنه وفق الإجراءات الجديدة سيتم السماح للمسافرين المؤهلين من البلدان التالية بالسفر إلى الإمارات أو المرور عبرها: الهند وباكستان وسيريلانكا وأوغندا ونيبال (تشغلها فلاي دبي). كما يُسمح المسافرين المؤهلين فقط بالقيام برحلات العبور عبر الإمارات من البلدان التالية: أفغانستان وبنغلاديش وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وفيتنام وزامبيا.

وأعلن بول غريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي أمس أن المؤسسة تتوقع زيادة في حركة الركاب خلال الأسابيع والشهور المقبلة بعد تخفيف القيود. كما سيتم رفع الحظر على دخول من يحملون إقامات سارية أو حصلوا على شهادات من السلطات الإماراتية تفيد تطعيمهم بالكامل وزاروا الهند أو باكستان أو سريلانكا أو نيبال أو نيجيريا أو أوغندا خلال 14 يوماً سابقة على وصولهم.

وقال غريفيث إن مطار دبي الدولي جاهز لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الأسابيع والشهور المقبلة بعد تخفيف القيود.

وتمثل شبه القارة الهندية أكبر سوق تقليدية لمطار دبي الدولي الذي يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً والمركز الرئيسي لشركة طيران الإمارات. وقال غريفيث إن تخفيف قيود الدخول للقادمين من جنوب آسيا ونيجيريا وأوغندا سيسمح للآلاف من الحاصلين على حق الإقامة في الإمارات بالعودة.

وأضاف «هذا تطور رائع من المنظورين الاجتماعي والاقتصادي». وسيتعين على المسافرين القادمين إلى الإمارات أو العابرين في مطاراتها الالتزام بشروط مختلفة من بينها تقديم فحص (بي.سي.آر) سلبي قبل السفر.

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