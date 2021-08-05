افتتاح إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب نهاية 2021

المصدر: (رأس الخيمة - وام)

تشهد إمارة رأس الخيمة، خلال الربع الأخير من العام الجاري، افتتاح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، مرفق الضيافة من فئة الـ 5 نجوم الذي تطوره شركة رأس الخيمة العقارية. وسيشكل المنتجع أيقونة معمارية ذات ملامح مستوحاة من البيئة العربية.

ويعد المنتجع الجديد جوهرة مشاريع الشركة التي اتخذت من جزيرة الحياة منطلقاً لأهم مشاريعها العقارية، السكنية والتجارية والسياحية، تحقيقاً لرؤية الإمارات بأن تكون الدولة ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد في 2 ديسمبر المقبل، وتماشياً مع «استراتيجية الوجهة» 2019-2021 «الرامية إلى تحويل صناعة السياحة في إمارة رأس الخيمة إلى محرك مستدام للاقتصاد.

وقال محمد الطير، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة رأس الخيمة العقارية: نتطلع لافتتاح منتجع وسبا إنتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب الذي سيكون أيقونة منشآت الضيافة الراقية في الإمارات الشمالية، ومقصداً للسياح والزوار الراغبين بالاستمتاع بتفاصيل الحياة ضمن بيئة طبيعية، وسيعزز من مكانة ميناء العرب كوجهة سياحية من الطراز الأول في دولة الإمارات.

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