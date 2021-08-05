اقتصادية الشارقة و«الطاقة» تبحثان التنسيق والتعاون

المصدر: الشارقة - البيان

استقبل سلطان عبد الله بن هدة السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة شؤون الطاقة والبترول، والمهندس أحمد الكعبي، الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة.

والمهندس ناصر السويدي، مدير إدارة شؤون البترول والغاز بوزارة الطاقة، في مبنى الدائرة الرئيسي بالشارقة، بهدف تعزيز أطر التنسيق والتعاون المشترك بينهما وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، وانطلاقاً من حرص الطرفين على المساهمة البناءة في تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وبناء علاقات شراكة فعالة. وأكد سلطان السويدي أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي من شأنها توطيد أوجه التعاون المشترك مع كافة الجهات الحكومية في الدولة.

كما بحث الجانبان العديد من القضايا المشتركة التي تصب في المصلحة العامة، وأكد الوفد الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الدائرة بما يسهم في تطوير منظومة العمل المشترك لإيجاد مخرجات تخدم كافة الجهات للنهوض بمستويات الخدمة المقدمة للمستثمرين.

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