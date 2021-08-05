اندماج متوقع بين «أنغامي» و«فيستاس ميديا»

المصدر: (نيويورك - البيان)

أعلنت «أنغامي إنك»، منصة وخدمة بث الموسيقى الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و«فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني إنك»، المدرجة في بورصة ناسداك - وهي شركة استحواذ مدرجة ذات أغراض خاصة عن تقديم مسودة بيان التسجيل إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فيما يخص الدمج المقترح لأعمال الشركتين.

ويخضع دمج الأعمال لشروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك موافقة مساهمي «فيستاس ميديا أكويزيشن كومباني».

ومن المتوقع اختتام الصفقة في الربع الأخير من عام 2021 وبعدها ستزاول الشركة المندمجة أعمالها تحت مسمى «أنغامي» مع تداول أسهمها باستخدام الرمز الجديد «ANGH».

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