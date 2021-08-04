دبي ثاني أفضل مدينة عصرية عالمياً جديرة بالزيارة

المصدر: دبي - سيد صالح

نالت دبي المركز الثاني على قائمة أفضل 4 مدن عصرية جديرة بالزيارة على مستوى العالم في 2021، التي نشرتها أمس منصة «ترافل ديلي نيوز» الشبكية المتخصصة في شؤون السياحة والسفر.

واختارت المنصة متعددة الجنسيات أفضل 4 مدن عصرية جديرة بالزيارة في 2021، وهي على التوالي، نيويورك، دبي، جيرسي سيتي الأميركية، ومدريد.

كما اختارت المنصة أيضاً أفضل 4 مدن ثقافية جديرة بالزيارة في 2021، وهي على التوالي: باريس، لندن، تشيانع ماي التايلاندية وإسطنبول.

وذكرت المنصة في التقرير المرفق بالقائمة أنه لا يُمكن للمرء أن يذكر أفضل المدن العصرية في العالم دون أن يتطرق إلى ذكر دبي.

وأوضح التقرير أن دبي باتت الآن واحدة من أكثر وجهات السفر شعبية على مستوى العالم، مضيفاً أنها تحظى بتصنيف معماري متقدم على مستوى العالم بما تمتلكه من ناطحات سحاب عديدة، ومن أبرزها برج خليفة، أطول مبنى في العالم.

وأشار التقرير إلى امتلاك دبي لخيارات عديدة من الوجهات الخارجية كالمتنزهات، الحدائق العامة ومراكز التسوق التي تستحق اكتشافها.

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