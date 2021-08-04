«25 ساعة» أحدث فنادق دبي

المصدر: دبي - البيان

تفتتح شركة أكور للفنادق، في الربع الأخير من العام الحالي، فندق «25 ساعة»، ليكون أضخم فندق للعلامة الفندقية على مستوى العالم وأول فنادق المجموعة في الشرق الأوسط.

وسيضم الفندق، الذي سيتم تشييده في مجمع «ون سنترال»، ضمن مركز دبي التجاري العالمي 434 غرفة تمتد على 9 طوابق، إضافة إلى طابق أرضي وأربعة طوابق للأقبية.

وتمثل فنادق علامة «25 ساعة» احتفاءً بالتفرد والتميز، إذ يتمتع كل فندق منها بتصميم حصري يستهدف النزلاء العصريين الحريصين على مواكبة أحدث التوجهات الثقافية.

ووسط تركيز خاص على مفاهيم المطاعم والمقاهي التي تعزز التواصل الاجتماعي وروح المغامرة والتصميم المبتكر، تم تشييد كل واحد من فنادق «25 ساعة»، ليكون ملتقى اجتماعياً ينبض بالحياة والحيوية.

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