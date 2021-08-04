197 مليار دولار قيمة العقارات الموجهة نحو الصحة والرفاهية بحلول 2022

المصدر: دبي - البيان

تشير تقديرات حديثة إلى أن العقارات الموجهة نحو الصحة والرفاهية، وهي صناعة كبيرة تستعد للنمو السريع، ستصل قيمتها إلى 197 مليار دولار بحلول عام 2022 وفقاً للمعهد العالمي للصحة والرفاهية.

وتؤكد الدراسات أن المشترين على استعداد لدفع المزيد مقابل البيئات المنشأة بصورة صحية أكبر، وتحقق مشاريع تطوير العقارات الموجهة نحو الصحة والرفاهية المتمركزة في الأطراف الوسطى/ العليا من السوق زيادة في أسعار مبيعات المنازل بمتوسط 10 إلى 25 %، وأحد أسباب هذه الزيادة هو عدم وجود عرض كافٍ لتلبية الطلب، ووفقاً للدراسات الاستقصائية، هناك ما يقدر بنحو 1.3 مليون مشترٍ محتمل كل عام في الولايات المتحدة وحدها للمنازل والمجتمعات التي تتمتع بالرفاهية.

وتتزايد القائمة العالمية للمشاريع العقارية التي تعتمد على أسلوب الرفاهية باستمرار، وهناك أكثر من 740 من العقارات التي تعتمد على أسلوب الرفاهية والتطور المجتمعي التي تم بناؤها أو بناؤها جزئياً أو قيد التطوير في جميع أنحاء العالم، في 34 دولة - وهذا العدد آخذ في الازدياد كل يوم، وتشمل هذه المجتمعات المخطط الرئيسي والإسكان متعدد العائلات والمناطق الحضرية والمشاريع متعددة الاستخدامات والعقارات القائمة على المنتجعات / المنتجعات الصحية، وأنواع أخرى من المشاريع.

وتم إطلاق مشروع فينسيتور بينيسيري، الصحي السكني في دبي، بقيمة تطوير تتجاوز 375 مليون درهم، ويضم المشروع 380 وحدة سكنية متنوعة.

ويتضمن المشروع أكثر من 100.000 قدم مربعة من وسائل الراحة الصحية الفاخرة في منطقة ترفيهية سلسة، بدءاً من صالة الألعاب الرياضية بالجزيرة ومسبح البحيرة وغرفة الاسترخاء وغرفة التأمل وحديقة التأمل وحديقة نباتية والعلاج بالعطور وصالة لرجال الأعمال ومضمار للركض ومنطقة لجميع الرياضات والعديد من المرافق الأخرى التي تشمل الرفاهية الشاملة. ويقع المشروع في منطقة أرجان بجوار ميراكل جاردنز.

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