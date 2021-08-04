«مورغان ستانلي» يُرجح انضمام «العالمية القابضة» في نوفمبر

المصدر: دبي- سيد صالح

رجح «مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة» أن يكون سهم «الشركة العالمية القابضة» في أبوظبي هو أحدث الأسهم التي سَتُضاف إلى المؤشر من منطقة أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا.

وذلك في عملية إعادة التوازن التي يُجريها المؤشر بصفة دورية للأسهم المُدرجة به، والتي سيحل موعدها في نوفمبر المقبل.

وبحسب مذكرة أصدرها المؤشر، أمس، ونشرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء، فإن إضافة سهم «الشركة العالمية القابضة» إلى المؤشر تعتمد على اعتبارات تتعلق بطرح أسهم الشركة.

وأوضحت المذكرة أن نوفمبر المقبل قد يشهد أيضاً زيادة في أوزان بعض الأسهم الإماراتية المُدرجة على المؤشر، ومنها سهم «اتصالات» وسهم «بنك دبي الإسلامي».

وأشارت المذكرة إلى سهمي «بيبكور» و«تي إف جي»، وهما لشركتين من جنوب أفريقيا وتتخصصان في تجارة التجزئة، باعتبارهما مرشحين أيضاً للانضمام عن المنطقة إلى المؤشر في نوفمبر المقبل.

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