مفاجآت صيف دبي تقدم باقة من الفعاليات الترفيهية والعروض الترويجية

المصدر: دبي - البيان

يمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بعطلة نهاية أسبوع رائعة في مفاجآت صيف دبي، من خلال أفضل صفقات التسوق وفعاليات الترفيه العائلي وغيرها الكثير. وتواصل الدورة 24 من مفاجآت صيف دبي تقديم الكثير من المفاجآت وإسعاد زوار الوجهات الشهيرة في المدينة من يوم 5 وحتى 7 أغسطس.

وتسهم مفاجآت صيف دبي، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في تعزيز مكانة المدينة باعتبارها وجهة سياحية ممتعة ومنفتحة وآمنة ترحب بالجميع، حيث تلتزم جميع الوجهات والمتاجر ومراكز التسوق المشاركة في الفعاليات بإجراءات الصحة والسلامة المهمة، والتي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

وتسلط مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الضوء على أفضل الأنشطة والصفقات والعروض الترويجية والفعاليات التي تحدث في أنحاء المدينة خلال نهاية هذا الأسبوع.

العروض المباشرة

ويستضيف مسرح سفينة كوين إليزابيث 2 في ميناء راشد، عرض مسرحية «الحب في ما وراء البحار» غداً، وتعرض المسرحية قصة ساحرة ورومانسية مليئة بالموسيقى والأغاني المباشرة التي ستنال إعجاب عشاق المسرح. تبدأ أسعار التذاكر من 99 درهماً، ويمكن الحصول عليها عبر الموقع الإلكتروني visitdubai.com.

ويحتضن مسرح ذا جانكشن في السركال أفنيو العرض المسرحي «سكيري باد»، والذي يعد مثالياً لمحبي مسرح الرعب وقصص الرعب الكلاسيكية، وذلك من 5 وحتى 7 أغسطس. ويسخر العرض المستوحى من أفلام الرعب والوحوش، من بعض المشاهد الموجودة في أفلام الرعب. تتوفر التذاكر عبر bookmyshow.com و visitdubai.com.

التجزئة والسحوبات

وسيفوز 4 من أعضاء في برنامج سكاي واردز من طيران الإمارات بـ 250000 ميل سكاي واردز لكل منهم خلال نهاية هذا الأسبوع، وذلك في إطار سحب مليون ميل سكاي واردز يومياً.

ويمنح العرض الترويجي الذي يستمر حتى 7 أغسطس، مليون ميل سكاي واردز، حيث يفوز أعضاء البرنامج بميل واحد مقابل كل 5 دراهم يقومون بإنفاقها على الضروريات اليومية. وسيحصل الأعضاء مقابل كل 10 أميال يفوزون بها و50 درهماً يتم إنفاقها، على فرصة الدخول في السحب.

ويفتح السحب أبوابه أمام الأعضاء الحاليين والجدد في برنامج سكاي واردز من طيران الإمارات، ويسري على أكثر من 300 وجهة شريكة وأكثر من 1500 منفذ، بما في ذلك متاجر المنتجات الفخمة والمطاعم الفاخرة وغير الرسمية ومنتجات التجميل والعناية بالصحة وغيرها الكثير.

ويستضيف ميركاتو وتاون سنتر جميرا عرض تسوق واربح الترويجي خلال نهاية الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة الممتعة للزوار.

تخفيضات 75 %

ويمكن لعملاء مركز التسوق الاستفادة من تخفيضات تصل نسبتها إلى 75 % في معظم منافذ البيع بالتجزئة، بالإضافة إلى أنه مع كل إنفاق بقيمة 200 درهم، سيحصل المتسوقون على فرصة الفوز بمبلغ 10000 درهم نقداً كل أسبوع.

ويستضيف ميركاتو أيضاً عروضاً ترفيهية مباشرة مع عروض السيرك الإيطالي والأفريقي والمجري التي تقدم مزيجاً من الألعاب البهلوانية وألعاب خفة اليد.

ويقدم عرض تسوق واحصل على منزل أحلامك من متاجر حول الإمارات في مختلف أنحاء دبي، شقة جديدة كلياً ومفروشة بالكامل في الحبتور سيتي. وسيفوز بهذه الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها 1.1 مليون درهم، أحد العملاء الذين يستفيدون من تخفيضات تصل إلى 70 % تقدمها متاجر حول الإمارات حتى 31 أغسطس.

وسيبهر عرض المنتجع الصيفي زوار دبي مول ودبي مارينا مول نهاية هذا الأسبوع وحتى 17 أغسطس.

ويمكن للمتسوقين الذين ينفقون 250 درهماً على الأقل في أي من مركزي التسوق ويأخذون فواتير الشراء إلى مكتب المنتجع الصيفي الذي جرى إنشاؤه خصيصاً لهذا العرض، الحصول على فرصة اختيار مظروف يحتوي على جوائز تشمل أميال سكاي واردز (في دبي مول فقط)، ونقاط U من إعمار (دبي مارينا مول فقط) وبطاقات هدايا من إعمار وإقامات فندقية وغيرها الكثير.

ويستمر عرض تخفيضات موسم الصيف الذي يقام على مدار فصل الصيف، خلال نهاية هذا الأسبوع وتشارك فيه 500 علامة تجارية و3500 متجر يقدمون تخفيضات تتراوح بين 25 و75 %.

وتشمل المتاجر المشاركة علامات الأزياء مثل آر في سي إيه وماسيمو دوتّي وتوين سيت وكوتون، بالإضافة إلى متاجر الأدوات المنزلية مثل جيه واي إس كيه وإيوان مكتبي للسجاد ومود. وتقدم متاجر النظارات مثل الأمين للبصريات والجابر للبصريات وكريستال فيجن، ومتاجر الأحذية مثل كوتش وفيت فلوب وكرت غيغر وغيرها الكثير من العلامات التجارية، عروضاً ترويجية وتخفيضات كبرى.

ويقدم عرض مليونير شير الذي يستمر حتى نهاية مفاجآت صيف دبي في 4 سبتمبر، للمتسوقين الذين ينفقون 300 درهم على الأقل في مراكز التسوق التابعة لشركة ماجد الفطيم بما في ذلك مول الإمارات وسيتي سنتر مردف وسيتي سنتر ديرة وسيتي سنتر معيصم، فرصة ربح مليون نقطة شير أسبوعياً.

وللدخول في السحب، يمكن للعملاء استخدام محفظة شير الخاصة بهم أو مسح فواتير التسوق باستخدام تطبيق شير. وسيتم الإعلان عن تسعة فائزين خلال مفاجآت صيف دبي، في ما سيتم إجراء السحوبات الأسبوعية المتبقية أيام 8 و15 و22 و29 أغسطس، إلى جانب السحب الأخير يوم 7 سبتمبر.

«وفر أكثر»

ويقدم عرض «وفر أكثر» عندما تتسوق أكثر مع 1915 من صديقي وأولاده للمتسوقين الذين يشترون أي ساعة أو قطعة إكسسوارات تخفيض 25 بالمئة، مع ارتفاع نسبة التخفيض إلى 30 بالمئة عند شراء ساعتين أو قطعتين من الإكسسوارات، و35 بالمئة عند شراء ثلاث قطع من الساعات أو الإكسسوارات.

وسيفوز اثنان من المتسوقين سعداء الحظ أسبوعياً بقسائم شراء بمبلغ 5,000 درهم، وسيتم الإعلان عن أربعة فائزين في الأسبوع الأخير من مفاجآت صيف دبي. وسيتم منح ما مجموعه 100 ألف درهم من الجوائز خلال الصيف، حيث تشمل المتاجر المشاركة 1915 من صديقي وأولاده في برجمان ودبي مارينا مول، وصديقي وأولاده في دبي مول، وسيتي سنتر مردف، وجس واتشز بوتيك في مول الإمارات، وجس واتشز آند جي سي في سيتي سنتر ديرة، وجس بوتيك في برجمان.

مدينة الذهب

ويقدم عرض مدينة الذهب من مجموعة دبي للذهب والمجوهرات للمتسوقين ثلاث طرق للاستمتاع بالمجوهرات الرائعة مع قسائم شراء بقيمة 10000 درهم. ويتضمن العرض الأول تخفيضات تصل إلى 50 بالمئة على رسوم تصنيع مجموعات مختارة من المجوهرات، في ما يشمل العرض الثاني تخفيض 75 بالمئة على أسعار مجموعة مختارة من المجوهرات الماسية واللؤلؤ والساعات.

ويقدم العرض الثالث للمتسوقين هدايا مجانية مع كل عملية شراء للمجوهرات بقيمة تزيد على مبلغ محدد. وسيدخل العملاء الذين ينفقون أكثر من 500 درهم لشراء الذهب أو المجوهرات في سحب للفوز بقسائم بقيمة 10000 درهم، حيث سيتم الإعلان عن 15 فائزاً حتى يوم 10 أغسطس.

جائزة مدهش

ويتوفر عرض جائزة مدهش اليومية الكبرى للمتسوقين في ابن بطوطة مول ونخيل مول للمرة الأخيرة خلال نهاية هذا الأسبوع، حيث يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم على الأقل مسح فواتير الشراء الخاصة بهم في مكتب خدمة العملاء للحصول على فرصة الفوز بجائزة يومية بمبلغ 10,000 درهم. ويقام السحب يومياً حتى 7 أغسطس.

ويقدم عرض تسوق واربح للمتسوقين الذين ينفقون 200 درهم في مراكز التسوق المشاركة، فرصة الدخول في سحب رقمي للفوز بسيارة إنفينيتي Q50 الفخمة. وسيتم إجراء السحوبات يومي 6 و14 أغسطس. وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان، ومركز الغرير، والورقاء سيتي مول، ومركز مجمع بوابة الخيل، ومركز مجمع الشروق، والريف مول، وتايمز سكوير سنتر، والجمعية التعاونية بمنطقة القوز، ووصل فيتا، ودار الوصل، ووصل 51، وسوق مدينة جميرا، وكراون مول، وسنترال مول.

سحب مرسيدس

ويفتح سحب مرسيدس خلال مفاجآت صيف دبي أبواب المشاركة أمام سكان دبي وزوارها الذين يقومون بشراء قسيمة بقيمة 150 درهماً من محطات بترول إينوك وإبكو ومتاجر زوم والأكشاك الموجودة داخل مراكز التسوق والوجهات الأخرى، ليقدم لهم فرصة الفوز بسيارة مرسيدس C200 طراز 2021 بالإضافة إلى ربح 25000 درهم. كما يتوفر السحب الذي يستمر حتى 25 سبتمبر، على شبكة الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.idealz.com.

ويعد عرض تذوق واربح مع مفاجآت صيف دبي، والذي ينتهي يوم 4 سبتمبر، أحد العروض الرائعة التي يمكن لمحبي الطعام الاستمتاع بها. وسيحظى العملاء الذين ينفقون 100 درهم في مجموعة من المطاعم المختارة بفرصة الفوز بعضوية زوماتو وبطاقات هدايا من بنك رأس الخيمة الوطني بقيمة 200 درهم.

وتشمل مراكز التسوق المشاركة مركز البستان ومركز الغرير والورقاء سيتي مول ومركز مجمع بوابة الخيل وبرجمان ومركز بن سوقات وباي أفينيو ودبي أوتليت مول ومجمع مدن والواحة مول ومركز مجمع شروق وريف مول وتايمز سكوير سنتر وجميعة الاتحاد التعاونية في القوز ووصل فيتا ودار وصل ووصل 51 وسوق مدينة جميرا.

الفعاليات العائلية

ويستضيف مول الإمارات عرض كوكو ميلون الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال والكبار حول العالم. ويقام عرض كوكو ميلون للمرة الأولى في المنطقة، وهو مستوحى من عالم كوكو ميلون المليء بالألوان عبر الإنترنت، حيث يمكن للأطفال والكبار الاستمتاع بعدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، بالإضافة إلى فرصة اللعب والتعلم والغناء في المزرعة والمطبخ والحافلة والملعب وقاعة الدراسة الخاصة بكوكو ميلون.

ويمكن لزوار كوكو ميلون في سنترال غاليريا بمول الإمارات الاستمتاع بفرصة رائعة لالتقاط الصور مع شخصية كوكو ميلون الرئيسية، بيبي جيه جيه. وللدخول إلى فعالية كوكو ميلون، يحتاج المتسوقون إلى إنفاق 300 درهم أو أكثر وتفعيل عرض كوكو ميلون عبر تطبيق شير الخاص بهم. وبمجرد الانتهاء من مسح فواتير الشراء الخاصة بهم على التطبيق، يمكنهم الدخول إلى الفعالية.

ويُقام عرض كوكو ميلون في مول الإمارات حتى 7 أغسطس من 10 صباحاً وحتى 10 ليلاً.

الصفقات الكبرى

وتوفر عروض سبلاش فيست للعائلات عطلة نهاية أسبوع مليئة بالمرح مع الصفقات الكبرى في عدد من أفضل الحدائق المائية في المدينة. وخلال الفترة من 4 أغسطس وحتى 4 سبتمبر، سيكون سعر الدخول إلى سبلاش ان بارتي في لا مير سنترال 50 درهماً للساعة الواحدة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و10 سنوات. ويمكن لسكان دبي وزوارها الاستمتاع بإمكانية الدخول غير المحدود إلى حديقة لاغونا المائية من خلال شراء 4 تذاكر بسعر 3 حتى يوم 4 سبتمبر.

ويشمل عرض سبلاش فيست لحديقة ليغولاند المائية تخفيض 20 بالمئة على سعر التذكرة عند الحجز مقدماً عبر الإنترنت، وتخفيض 50 بالمئة على سعر الكابانا بعد غروب الشمس، بالإضافة إلى إعادة تعبئة غير محدودة لزجاجات الهدايا لطفلين، وإمكانية تناول الأطفال الغداء مجاناً بعد الساعة 5 مساءً حتى 4 سبتمبر. ويمكن لزوار وايلد وادي الاستمتاع بعرض سبلاش فيست الخاص بالحديقة المائية، والذي يشمل إمكانية الحصول على تذكرة دخول مع وجبة مقابل 149 درهماً من يوم 5 وحتى 28 أغسطس.

ويمكن لعشاق فيلم الرسوم المتحركة هوتيل ترانسيلفانيا لقاء عدد من شخصيات الفيلم مثل كونت دراكولا وفرانكنشتاين ومافيس والمومياء موراي في سيتي ووك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وستظهر الشخصيات الكارتونية على الهواء مباشرةً يومي الجمعة والسبت من الساعة 4:30 عصراً فصاعداً.

الفندق الغامض

وتنظم سيتي ووك أيضاً مجموعة من الأنشطة التي تحمل طابع فيلم هوتيل ترانسيلفانيا للعائلات يومياً حتى 28 أغسطس مع نسخة خاصة من الفندق الغامض التي تُقام في ساحة سيتي ووك. وتشمل هذه الأنشطة ألعاب القذف بالكرة والبينغو وألعاب الطاولة ذات الطابع الخاص وورش الفنون والحرف وغيرها الكثير. يمكن الدخول مجاناً عند إظهار فاتورة شراء بقيمة 100 درهم أو أكثر لدى أي من متاجر سيتي ووك.

يستقبل لا بيرل، العرض المذهل الذي يجمع بين الألعاب الأكروباتية والموسيقى، الضيوف خلال نهاية هذا الأسبوع. وفي إطار عرض خاص بمفاجآت صيف دبي، يمكن للأطفال دون 12 عاماً الدخول إلى العرض الذي يقام في حبتور سيتي، مجاناً عند مرافقة شخص بالغ. ويمكن لسكان دولة الإمارات الحصول على تخفيض 20 بالمئة على سعر التذكرة، وستحصل المجموعات المكونة من 4 ضيوف على تخفيض 25 بالمئة في إطار صفقة رائعة خاصة بالعائلات والأصدقاء.

عالم مدهش

ويقدم عالم مدهش المفضل لدى الأطفال من جميع الأعمار والعائلات، مجموعة من الألعاب في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك يومياً حتى 28 أغسطس. وترحب الثلاث قاعات الخاصة بالوجهة بسكان دبي وزوارها لاستكشاف المرح ولقاء شخصيتي مدهش ودانة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بـ 64 لعبة ركوب في قرية المغامرات في ما يمكن للأطفال الأكبر سناً واليافعين الاستمتاع بالمسارات الانزلاقية والمنزلقات مع منطقة ترامبولين في منطقة المنافسات.

وتضم قرية الفرح مجموعة كبيرة من الألعاب التقليدية، بالإضافة إلى جوائز يمكن الفوز بها في ما تحتضن قرية الاستكشاف في عالم مدهش مجموعة من ورش العمل والألعاب المستوحاة من شخصية دانة المخترعة.

وتستضيف قرية الترفيه عدداً من العروض التي تشمل عرض بيتر بان، وقصة سندريلا الخيالية، وموكب هارلي كوين وعرض الطبول المائية وغيرها الكثير في ما تقدم قرية المأكولات مجموعة مختارة من الأطباق العالمية. ويمكن لزوار عالم مدهش الفوز بسيارة عائلية من مجموعة قرقاش وجيه إيه سي موتورز عند إنفاق 300 درهم. وسيتم الإعلان عن الفائز يوم 28 أغسطس.

وسيبهر عرض مغامرة الغناء مع مدهش في نخيل مول الذي يستمر حتى 7 أغسطس، سكان دبي وزوارها من خلال الموسيقى المليئة بالمرح والمناسبة لجميع أفراد العائلة. ويمكن لجمهور الفعالية لقاء مدهش ودانة، حيث تقام العروض واللقاءات يومياً ابتداءً من الساعة 2 ظهراً.

قفز الحواجز

ويستضيف الخوانيج ووك فعالية متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة، والتي تعد الوجهة المثالية للعائلات والأطفال من جميع الأعمار. وتشمل الفعالية حل الألغاز وقفز الحواجز، وسيواجه كل من يدخل المتاهة تحدياً للعثور على أفضل طريق إلى مدهش ودانة. ويمكن للعائلات زيارة متاهة أرض العجائب مع مدهش ودانة يومياً حتى 18 أغسطس.

ويقدم برنامج الصيف من حي دبي للتصميم d3 خلال نهاية هذا الأسبوع ورشة صناعة الأقنعة للمبدعين الصغار وعائلاتهم. وسيتعلم الأطفال خلال الفعالية التي تقام يوم 7 أغسطس، كيفية صناعة الأقنعة باستخدام الورق والمنسوجات المتنوعة. وتعد ورشة صناعة الأقنعة مثالية للأطفال من عمر 8 وحتى 13 سنة، وتُقام الورشة من الساعة 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً في المبنى السابع.

وتدعو آي إم جي عالم من المغامرات السكان والزوار للاستمتاع بمهرجان رائع من المرح العائلي حتى 28 أغسطس. وتستضيف أكبر مدينة ترفيهية داخلية في دبي فعاليات ترفيهية رائعة تشمل رقصات يومية باستخدام أضواء LED وشاطئاً داخلياً يشكل إحدى أفضل وجهات الجذب خلال فترة الصيف.

موكب الشخصيات

ويستضيف موكب الشخصيات أكثر من 30 شخصية كارتونية شهيرة تشمل مدهش ودانة وجوني برافو وغمبول وداروين وفين وجيك، بالإضافة إلى أبطال مارفل مثل هلك وكابتن أميركا.

وسيستمتع الزوار أيضاً بالزومبي على متن شاحنة فندق مسكونة، بالإضافة إلى مشاهدة الديناصورات على متن شاحنة سفاري، وعروض السيرك التي تشمل ركوب الدراجات ذات العجلة الواحدة والمشي على الركائز ومخلوقات المستنقعات وعروض خفة اليد، وقارعي الطبول الأفريقية والرقصات الأفريقية وغيرها الكثير. ويمكن لضيوف آي إم جي عالم من المغامرات أيضاً استكشاف مسابقات وصفقات رائعة والكثير من خيارات الطعام الشهية.

قائمة الشركاء

وتقام مفاجآت صيف دبي هذا العام بالشراكة مع الراعي الرئيسي بطاقة ماستر كارد من بنك رأس الخيمة الوطني، والشركاء الاستراتيجيين مثل مجموعة الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، ومجموعة الزرعوني (مركز ميركاتو للتسوق) ومجموعة عبد الواحد الرستماني، ودبي القابضة، وطيران الإمارات، وإينوك واتصالات وشركة ماجد الفطيم (مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة)، وميركس، ونخيل (ابن بطوطة مول وذا بوينت ونخيل مول وسوق التنين 2).

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