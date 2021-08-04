فعاليات ترفيهية مليئة بالتشويق في ميركاتو جميرا

المصدر: دبي - البيان

لاتزال شوارع ميركاتو وتاون سنتر جميرا تنبض بالمرح والفعاليات الترفيهية والأجواء المشوقة خلال الصيف، بالإضافة إلى العروض الترويجية والخصومات والجوائز الأسبوعية التي تغني تجربة المتسوقين خلال مفاجآت صيف دبي وفترة العودة إلى المدارس في شهر سبتمبر.

وسيكون متسوقو ميركاتو وتاون سنتر على موعد مع الصفقات والحسومات التي تتراوح بين 25%- 75% وفرص ربح جوائز أسبوعية بقيمة 10,000 درهم نقداً عند التسوق بمبلغ 200 درهم في المتاجر المشاركة في كلا المركزين.

لا تفوتوا عروض السيرك الهنغاري في ميركاتو مع مجموعة من العروض البهلوانية وعروض الدوران الممتعة والعرض الكوميدي المضحك حيث أجواء المرح لجميع أفراد العائلة.

وسيتمكن زوار تاون سنتر جميرا من الاستمتاع بعرض أليس في الحديقة السرية، بالإضافة إلى ورش عمل الأطفال مثل ورش عمل الطين والحرف اليدوية، ورواية القصص، والعروض العلمية المفيدة.

ولا تفوتوا أجواء الحماس وفرصة الانزلاق من الطابق الأول في ميركاتو لتستمتعوا بتجربة مليئة بالإثارة والتشويق يقدّم ميركاتو تجربة التزحلق المميزة للعائلات والأطفال في منطقة الانزلاق العملاقة الممتدة من الطابق الأول حتى الطابق الأرضي.

والجدير بالذكر أنه تم مؤخراَ افتتاح العديد من المتاجر التجارية الجديدة في ميركاتو مثل ميزون موناكو، بيبرشيس، صيدلية ابن سينا، بينز كوكيز، باث اند بودي، ريبيت كافيه وصيدلية اكوا اتوم في تاون سنتر جميرا.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز