«فيتش» تثبت تصنيف «جيمس ميناسا المحدودة» وتمنحها نظرة مستقرة

المصدر: دبي- سيد صالح

ثبتت وكالة «فيتش» العالمية المتخصصة في خدمات التصنيف الائتماني تصنيفها للجدارة الائتمانية على المدى الطويل لدى شركة «جيمس ميناسا المحدودة في جزر كايمان» التابعة لمجموعة «جيمس للتعليم» في دبي عند «B»، ومنحتها نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بحسب تقرير أصدرته الوكالة، أمس.

وأفادت «فيتش» في تقريرها بـأنها ثبتت أيضاً تصنيفها لبرنامج القرض المُحدد لأجل التابع لمجموعة «جيمس للتعليم»، والذي تبلغ قيمته 750 مليون دولار، السندات التابعة للمجموعة بقيمة 900 مليون دولار، والسندات المُضَافة لها بقيمة 150 مليون دولار، عند التصنيف«B+» للسندات الممتازة المؤمنة، فيما صنفت إمكانية استرداد قيمة القرض والسندات عند «PR3».

وذكرت «فيتش» في التقرير أن هذه التصنيفات تعكس تركيز محفظة المدارس، التي تمتلكها مجموعة «جيمس للتعليم» في دبي، كما تعكس أيضاً تمتع المجموعة بملف سيولة جيد، يوازن زيادة التزاماتها في زمن ما بعد جائحة «كوفيد 19»، وأضاف التقرير أن السيولة المتوفرة لدى المجموعة ظلت قوية حتى مطلع أغسطس الجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز