«آفاق الإسلامية للتمويل» تطلق عرضين خاصين حتى منتصف أغسطس

المصدر: دبي ـ البيان

واصلت «آفاق الإسلامية للتمويل»، إطلاق المبادرات والعروض الخاصة، حيث أعلنت عن عرضين حصريين يسريان حتى منتصف أغسطس الجاري.

ويوفران للعملاء المزيد من التسهيلات وفرص الربح من خلال دخولهم في سحبٍ يؤهلهم الفوز بفرصة الاسترداد النقدي عند الإنفاق، باستخدامهم بطاقة آفاق الائتمانية.

وقال راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ«آفاق الإسلامية للتمويل»: يتيح العرض الأول للمتسوّقين الذين يستخدمون بطاقة آفاق الائتمانية الحصول على فرصة استرداد قيمة المبلغ الذي ينفقونه، بحدّ أقصى يبلغ 200 درهم، تكون من نصيب فائزٍ واحدٍ أسبوعياً.

وتأتي على شكل جوائز نقدية يتمّ تقديرها وفق شروطٍ وأحكام محدّدة. أما العرض الثاني فهو عبارةٌ عن خطة سداد ميسّرة لتذاكر الطيران وباقات السفر للعملاء الحاليين والجدد، عند استخدامهم بطاقة آفاق الائتمانية الخاصة بهم لدفع ثمن هذه التذاكر والباقات، وتحويل المبلغ إلى أقساطٍ تصل حتى 6 أشهر بنسبة 0%.

يسري العرض الصيفي الأوّل حتى 12 أغسطس، ويتيح لمستخدمي بطاقة آفاق الائتمانية فرصة استرداد المبلغ الذي ينفقونه خلال التسوّق على شكل جوائز نقدية (تُطبّق فيها الشروط والأحكام)، شرط إنفاق 200 درهم للتأهل للسحب، عبر عملية شراءٍ واحدة أو أكثر من خلال اليوم ذاته، بحيث يحصل الفائز على استردادٍ نقدي بقيمة تساوي ما أنفقه، وبحدّ أقصى يبلغ 200 درهم. ويجري اختيار فائزٍ واحد في كل سحبٍ أسبوعيّ، مع ملاحظة أنه سيتمّ احتساب مبلغ الإنفاق خلال كل أسبوع لكل سحبٍ أسبوعيّ، ولن يتم ترحيل أيّ مبلغ إضافي إلى السحوبات اللاحقة.

ويمنح العرض الثاني العملاء فرصة تحويل ثمن تذاكر الطيران وباقات السفر إلى أقساطٍ تصل حتى 6 أشهر وبنسبة 0%، عند استخدامهم بطاقة آفاق الائتمانية الخاصة بهم لدفع ثمن هذه التذاكر والباقات، مع تطبيق الشروط والأحكام المعمول بها.

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