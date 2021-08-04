عزيزي للتطوير العقاري تعلن اكتمال «كريك فيوز 1» بنسبة 72%

المصدر: دبي- البيان

أعلنت عزيزي للتطوير العقاري، أن «كريك فيوز 1»، مشروعها السكني في مدينة دبي الطبية، قد اكتمل الآن بنسبة تتجاوز 72%، ويضم المشروع المكون من 19 طابقاً 634 وحدة سكنية، إضافة إلى 33,341 قدماً مربعة من مساحات التجزئة الفاخرة.

ومن المقرر تسليم المشروع بحلول نهاية العام الجاري، بعد الإنجاز التام للهيكل وأعمال الطابوق. ووصلت أعمال التكسية الداخلية حالياً إلى 99%، والبلاط والتهوية وتكييف الهواء وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية إلى 82 و26 و37% على التوالي.

وقال محمد راغب حسين، المدير التنفيذي للتطوير في عزيزي: يعكس التطور السريع للوحدات في هذا المشروع مدى التزامنا لتسليمه في الوقت المناسب لا سيما أن مشاريعنا في مدينة دبي الطبية تشهد إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين. ويعد «كريك فيوز 1» واحداً من 46 مشروعاً، تضم مجتمعة أكثر من 10,000 وحدة، وما يزيد على 11,204,623 قدماً مربعة من المساحة المبنية، والتي تخطط عزيزي لتسليمها خلال العام الجاري.

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