«مجموعة ريماركبل» تستحوذ على «تناسق للتكنولوجيا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مجموعة ريماركبل»، المجموعة العالمية المختصة في مجال التحول الرقمي استحواذها على شركة «تناسق للتكنولوجيا».

وقامت «مجموعة ريماركبل» بإطلاق رحلتها للنمو الإستراتيجي في المنطقة منذ بداية 2021 بدءاً بالدمج والاستحواذ على شركة «ساجيتيريس» المصنفة كواحدة من أفضل 50 وكالة رقمية في المملكة المتحدة، ويمثل امتلاك شركة «تناسق» وضمها للمجموعة خطوة رئيسية لتلبية أهداف مجموعة «ريماركبل» في النمو والانتشار العالمي، خاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وستعمل شركتا «تناسق» و«ساجيتيريس»، يداً بيد على المشاريع تحت مظلة مجموعة «ريماركبل» في منطقة الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، بحيث ستقوم كل منهما بخدمة الأسواق التابعة لهما بشكل مستقل كهيئتين قانونيتين منفصلتين، تعملان على تقديم الخدمات الخاصة بكل شركة وبدعم من المجموعة لكل منهما.

وشركة «تناسق» هي قصة نجاح قادها فريق غالبيته العظمى من النساء الرائدات في هذا المجال، وانضمام شركة «تناسق» إلى مجموعة «ريماركبل» سيكون بمثابة تغيير تجاري وتشغيلي، حيث ستستفيد شركة «تناسق» من تنوع الخبرات الهندسية المختلفة والموارد العديدة الموجودة في مجموعة «ريماركبل» وذلك لتقوية مكانتها السوقية والتنافسية في هندسة الخدمات الخاصة بمايكروسوفت وسايتكور.

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