مفاجآت «صيف الشارقة» تقدم عروضاً حصرية مع اقتراب موسم العودة إلى المدارس

المصدر: الشارقة- البيان

تواصل «عروض صيف الشارقة» الحدث التجاري والسياحي الأكبر من نوعه الذي تُنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة حتى 29 من أغسطس تحت شعار «صيف الشارقة_تسوق_جوائز_متعة»، تقديم مفاجآتها وعروضها الحصرية لسكان إمارة الشارقة وزوارها مع اقتراب انتهاء العطلة الصيفية وحلول موسم العودة إلى المدارس، لتتيح للأهالي والطلبة الاستعداد بالشكل الأمثل للحصول على كافة مستلزماتهم بعد إعلان مراكز التسوق والمكتبات ومتاجر القرطاسية عن تقديم تشكيلات واسعة من المنتجات التي تتناسب مع كل الأذواق والفئات العمرية المختلفة وبأسعار مناسبة للجميع.

وتقدم «عروض صيف الشارقة» فرصة مميزة للاستمتاع بنهاية العطلة الصيفية مع أفضل الفعاليات والعروض الترويجية في أشهر المتاجر والوجهات الترفيهية في الشارقة، إلى جانب مجموعة مميزة من تجارب التسوق وفرص الفوز بجوائز مميزة للمتسوقين في عدد من المراكز والمحال التجارية في كافة أنحاء الإمارة.

بما يؤكد أهمية الحدث كواحدة من الفعاليات التي تتناسب مع جميع أفراد العائلة، ومتنفس مميز وجاذب لمختلف الميزانيات، ويعكس نجاح الإمارة كوجهة مثالية وآمنة ترحب بالزوار، من خلال التزام جميع الوجهات والمتاجر المشاركة بالعروض بتطبيق أقصى التدابير الاحترازية وإجراءات الصحة والسلامة.

انتعاش

وأكد محمد العوضي، مدير عام غرفة الشارقة، أن قطاع مراكز التسوق سيشهد انتعاشاً في الحركة التجارية مجدداً مع اقتراب عودة المدارس خلال هذا الموسم الحافل بالأنشطة والغني بالجوائز القيمة من عروض صيف الشارقة، والذي يعد استكمالاً للنجاح اللافت الذي حققته العروض خلال حملة التخفيضات التي تم إطلاقها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

والتي شهدت حسومات قياسية أتاحتها متاجر التجزئة وصلت نسبتها إلى 80% على أسعار مختلف أنواع المنتجات والبضائع والعلامات التجارية، وحققت نتائج متميزة في رفع نسبة المبيعات إلى أرقام قياسية.

وقال إن عروض العودة للمدارس هذا العام تكتسب أهمية مع الإعلان عن عودة نظام التعليم حضورياً في المدارس الحكومية، بدءاً من العام الدراسي المقبل، تماشياً مع توجهات الدولة بالعودة إلى الحياة الطبيعية.

ما سيساهم في تنشيط حركة المبيعات لدى قطاع القرطاسية واللوازم المدرسية ويرفع المبيعات إلى نسب كبيرة مقارنة بالفترة السابقة، فضلاً عن منح أولياء الأمور والطلبة فرصة مثالية للحصول على ما يحتاجونه من المستلزمات والاستفادة من باقة العروض الترويجية والتخفيضات التي تم إطلاقها احتفالاً بهذه المناسبة.

خصومات كبرى

وقالت هنا السويدي، رئيس قسم المهرجانات والعروض في الغرفة: مراكز التسوق والمحال التجارية تستعد لاستقبال واستقطاب أكبر عدد من المتسوقين مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس عبر إطلاق حزمة من العروض الترويجية الجاذبة والجوائز القيمة على تشكيلة واسعة من المنتجات وخصوصاً المستلزمات المدرسية والألبسة والأحذية وغيرها من البضائع الاستهلاكية.

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