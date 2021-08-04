«فالتيك» للخدمات الرقمية وتحويل الأعمال تستحوذ على «ريفونيك»

المصدر: دبي - البيان

استحوذت وكالة «فالتيك» للخدمات الرقمية وتحويل الأعمال على شركة «ريفونيك» المتخصصة في تصميم التجارب الرقمية والتي تتخذ من دبي مقراً لها في خطوة تهدف إلى تعزيز برامج تحويل الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأساليب ونماذج تتمحور حول العملاء.

وتأتي هذه الخطوة بعد قيام شركة «فالتيك» بتأمين تمويل من شركة الاستثمار الدولية «بي سي بارتنرز» بقيمة 1.4 مليار دولار، ويمثل ضم «ريفونيك» «أحدث إضافة في سلسلة عمليات الاستحواذ الأخيرة للشركة». ويعد تقديم «ريفونيك» للمجموعة تأكيداً على طموح الشركة وتطلعاتها من أجل تقديم أعمال وخدمات تحويلية للعملاء في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتأتي خطة شركة «فالتيك» التوسعية في وقت محوري تتزايد فيه شهية المنطقة للرقمنة حيث تعمل المؤسسات على رقمنة وأتمتة كل شيء بدءاً من خدمات المواطنين وصولاً إلى الخدمات اللوجستية وسط اعتماد متسارع على التجارة الإلكترونية. وتقوم المؤسسات تماشياً مع هذا التوجه بتبني نماذج مختلفة لتعزيز تجارب العملاء عبر العديد من الصناعات.

وقال كريم منعم المدير التنفيذي لدى «فالتيك» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «يعكس استحواذنا على «ريفونيك» التزامنا المستمر بإحداث تأثير حقيقي عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

سيكون بوسعنا عن طريق امتلاك مجموعة مميزة من القادة والعملاء والمواهب من تنمية قدراتنا وتطوير إمكاناتنا على نحو مستمر. ونتطلع إلى العمل مع عملائنا الذين يسعون جاهدين معنا إلى تقديم تجارب تتسم في كونها متصلة ومريحة لعملائهم عبر مجموعة مختلفة من الصناعات والقطاعات، بما يضمن تسريع وتيرة عمليات تبني التحول الرقمي على مستوى المنطقة.

وقال آدم كوكروفسكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «ريفونيك»: «نعمل على تمكين المؤسسات من تولي قيادة رحلتها الرقمية، مما يمنح ثقة جديدة للمبتكرين على صعيد المنطقة من أجل تعزيز تجربة العملاء ورفع مستوى الأداء، ومن هذا المنطلق تمكنا من بناء ثقة قوية في السوق، وسجلنا قصص نجاح على مستوى قطاعات البنوك والتجزئة والسيارات والحكومة والسفر والسياحة.

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