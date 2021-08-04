«أرامكس» تطوّر تجربة العملاء عبر التحوّل الرقمي بالتعاون مع «سيلزفورس»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أرامكس، المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة إطلاق نظام إدارة علاقات العملاء من «سيلزفورس»، الحلّ الرقمي المتخصص الذي تقدمه شركة «سيلزفورس» عالمياً في مجال إدارة علاقات العملاء. وتعتبر هذه الترقية الرقمية الأكبر والأحدث التي تُجريها أرامكس خلال 2021، ومن المتوقع أن تُحدث تحولاً كاملاً في مستوى الخدمات المقدمة من الشركة وتساهم في إثراء تجربة العملاء.

وازدادت أهمية توظيف حلول النقل والخدمات اللوجستية المبتكرة خلال جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد أن ارتفع إقبال المستهلكين، لا سيما من مختلف الفئات الشبابية والعمرية، على الشراء من منصات التجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن يتضاعف حجم سوق التجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي وحدها من 24 مليار دولار في 2020 إلى 50 مليار دولار بحلول 2025، وفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة «إيه تي كيرني».

وقال محمد سليق، الرئيس التنفيذي للقطاع الرقمي في أرامكس: حرصت أرامكس على التحوّل رقمياً في عملياتها المرتبطة بسلاسل التوريد التقليدية لتلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها وكسب حصة سوقية أكبر في سوق التجارة الإلكترونية المتنامية. وسيمكّننا نظام إدارة علاقات العملاء من «سيلزفورس» من توفير حلول متخصصة أكثر سلاسة، ومن شأنها تحسين تجربة العملاء وتعزيز فاعلية دورة المبيعات بأشملها. ونتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى جذب مزيد من العملاء ورفع قدراتنا للاستجابة للنمو في الطلب على مجموعة الخدمات التي تقدمها أرامكس.

وكانت أرامكس أطلقت استراتيجيتها للتحوّل الرقمي وبدأت في تنفيذها باعتبارها أداة تمكين رئيسة لتوفير حلول تتمحور حول تطوير تجربة العملاء. وسيدعم الاستثمار في التقنيات المتطورة جهود الشركة الرامية إلى ترسيخ مكانتها الرائدة في أسواقها الرئيسة، مثل دول مجلس التعاون الخليجي، وكسب حصة سوقية أكبر في مختلف المناطق الجغرافية الأخرى التي تتواجد فيها.

وقال تيري نيكولت، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى سيلزفورس: «تُعدّ البيانات نقطة البداية لأي تفاعل مع العملاء، لذا تعمل البيانات على تعزيز قدرة أرامكس على الابتكار في تجربة العملاء أثناء الجائحة وما بعدها».

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