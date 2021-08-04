شركة تابي تغلق جولة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار

المصدر: البيان

أعلنت تابي، الشركة الرائدة في خدمة الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، عن إغلاقها لجولة استثمارية بقيمة 50 مليون دولار مما يجعل تقييم الشركة 300 مليون دولار.

يأتي هذا بعد شهر واحد من قيام تابي بجمع 50 مليون دولار من تمويل الإقراض، مما رفع إجمالي الاستثمارات في تابي إلى أكثر من 130 مليون دولار في أقل من عامين.

تأتي جولة التمويل هذه بقيادة جلوبال فاوندرز كابيتال GFC وصندوق STV بمشاركة من دليفري هيرو والمستثمرين الحاليين في تابي، وسيتم استخدام تمويل جولة (Series B) لشركة التقنية المالية تابي لتنويع منتجاتها المقدمة حالياً وتوسيع نطاق أعمالها في عدد من الأسواق الجديدة.

وصرح حسام عرب، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لتابي ”مع قيام اللاعبين العالميين بالتوجه إلى الشراء الآن والدفع لاحقاً في الشرق الأوسط ، نحن في تابي فخورون بمواصلة بناء شركة محلية والعمل مع المستثمرين الذين يفهمون قيمتها.“ مضيفاً ”إن هذا الاستثمار سيمكننا من تقديم تجربة تسوق مجزية وملائمة لاحتياجات المستهلكين وتجار التجزئة في المنطقة.“

ويتم ربط تابي مع نظام المدفوعات الخاص بمتاجر التجزئة لتمكين عملائهم من التسوق في متاجرهم عبر الإنترنت والمتاجر الفعلية والدفع لمشترياتهم على أقساط شهرية خالية من الفوائد.

يذكر أن تطبيق تابي يحظى بإقبال واسع مع أكثر من400 ألف متسوق نشط، و 3000 عملية تحميل يومية مما يجعله أحد تطبيقات التسوق الأعلى تصنيفًا في السعودية والإمارات. أطلقت الشركة مؤخرًا برنامج الولاء الخاص بها للاسترداد النقدي (تابي كاش باك) والذي يكافئ المستخدمين الذين يتسوقون باستخدام تطبيق تابي من استرداد نسبة من قيمة مشترياتهم واستخدامها لسداد أقساطهم المستحقة أو إيداعها في حساباتهم المصرفية الشخصية.

يعد هذا الاستثمار أول استثمار لشركة دليفري هيرو في مجال التقنية المالية في الشرق الأوسط. والتي تمتلك وتدير عددًا من شركات توصيل المواد الغذائية والبقالة الإقليمية بما في ذلك طلبات و إنستاشوب و هنقرستيشن، وهي واحدة من أكبر قواعد العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مارك فينما، نائب الرئيس الأول للاستراتيجية في دليفري هيرو، ”نؤمن في دليفري هيرو بقوة ريادة الأعمال ومتحمسون للاستثمار في تابي كأول استثمار في مجال التقنية المالية في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للشركة. نرى إمكانات كبيرة في تابي لريادة المجال وفخورين بدعمها في رحلة نموها.“

سيدعم هذا التمويل تابي في خدمة الطلب المتزايد على منتجات الشراء الآن والدفع لاحقاً (BNPL) مع تزايد الإقبال من المستخدمين على تابي، خاصة في المملكة العربية السعودية، السوق الأكبر لتابي.

وقال أحمد الشمري، شريك في صندوق STV: ”حيث أنه من المتوقع لسوق ”الشراء الآن والدفع لاحقاً“ أن ينمو بمعدل سنوي مركب يصل إلى30 % تقريباً على مدى السنوات الخمس المقبلة، فإننا نقدّر أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستنمو بشكل أسرع مرتين على الأقل، مع تسارع التحول إلى المدفوعات اللاتلامسية، ونمو التجارة الإلكترونية، والقدرة على الوصول إلى الإئتمان. ويعد استثمارنا المضاعف علامة على إيماننا القوي بأن تابي هي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنها ستقوم بالاستمرار في قيادة ” الشراء الآن، والدفع لاحقاً“ في المنطقة عبر تمكين المستهلكين والتجار على حد سواء“.

تعمل تابي مع أكثر من 2000 شريك بما في ذلك العلامات التجارية العالمية مثل أديداس، ايكيا، شي إن، ڤوغا كلوسيت ومجموعات البيع بالتجزئة الإقليمية مثل مجموعة شلهوب ومجموعة الفطيم، ومجموعة لاندمارك ومجموعة اباريل.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز