«آب جراد» تستحوذ على شركة «نوليدج هت» العاملة بدول مجلس التعاون

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «آب جراد» لتكنولوجيا التعليم استحواذها على شركة «نوليدج هت»، العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي. وخصصت شركة «آب جراد» 250 مليون دولار لعمليات الاندماج والاستحواذ لتعزيز النمو غير الخطي خلال الأشهر السبعة إلى التسعة المقبلة. ويقع مقر بعض هذه الشركات المستهدفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن خلال هذا الاستحواذ، ستتمكن شركة «آب جراد» من الوصول إلى الشبكة العالمية للطلاب التي تملكها «نوليدج هت» والتي تضم 250.000 طالب. والآن تعرف «نوليدج هت» بأنها شركة تندرج تحت العلامة العالمية - شركة «آب جراد»، ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها 40 مليون دولار في العام المقبل، وسيكون 65٪ منها من دول في الشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسيا. وأعلنت شركة آب جراد upGrad أخيراً عن برامج تعليمية عبر الإنترنت للمهنيين الإماراتيين والسعوديين بهدف تسريع التطور المهني وتنمية الأعمال التجارية الإقليمية.

ومن خلال الاستحواذ على «نوليدج هت»، تدخل شركة «آب جراد» قطاع تطوير المهارات وإعادة تشكيلها على المدى القصير، والذي يتمتع بإمكانيات سوقية تزيد على 58 مليار دولار.

وبدأت شركة «نوليدج هت» عملياتها في الشرق الأوسط في العام 2018 وحققت نمواً بنسبة 250٪ في أقل من ثلاث سنوات من عملياتها. وتسير شركة «نوليدج هت» بخطوات ثابتة ومدروسة في قطاع تقدر قيمته بحوالي 148 مليون دولار.

وقال روني سكروفالا، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس لشركة «آب جراد»: بإعلان الاستحواذ، أصبح تركيزنا على أن نكون شريكاً متكاملاً في عملية التعلم مدى الحياة لدعم النجاح الوظيفي للقوى العاملة العالمية البالغ عددها مليار موظف. ويؤدي وجود «نوليدج هت» في أكثر من 70 دولة إلى زيادة طموح شركة «آب جراد» في تذليل العقبات أمام التعليم عالي الجودة عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم.

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