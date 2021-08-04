تحصيل المدفوعات عبر «واتساب» للمرة الأولى في الإمارات من خلال محفظة «باي إت»

المصدر: دبي - البيان

أبرمت محفظة «باي إت» payit، التي تعتبر أول محفظة رقمية متكاملة في الإمارات والمدعومة من قبل بنك أبوظبي الأول، شراكة مع بلاتكس أومني شانل كونفرساشنال كوميرس، وهي مزود مبتكر لخدمات الدعم الرقمية، لتقديم الحلول الأولى من نوعها في المنطقة للتجار في الإمارات، حيث تتيح لهم تحصيل المدفوعات من عملائهم عبر «واتساب».

ويمكن للتجار التسجيل في هذه الخدمة بكل سهولة من خلال إرسال أرقام تطبيق «واتساب» الخاصة بهم إلى عملائهم عبر محادثة فورية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك لسداد المدفوعات خلال بضع دقائق على نحو آمن إلى التاجر واستلام تأكيد السداد بشكل فوري.

وقال رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة «ماغناتي»، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لبنك أبوظبي الأول: «نفخر بالعمل مع بلاتكس لتقديم حلول الدفع عبر تطبيق «واتساب» الأولى من نوعها في الشرق الأوسط؛ حيث صُممت هذه الحلول بما يتماشى مع خدمات التشفير المعقدة متعددة المستويات لضمان إجراء المعاملات على نحو آمن. سنواصل عبر محفظة payit الرقمية تقديم حلول مبتكرة لدعم شركائنا من التجار، وخصوصاً من الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير تجربة دفع رقمية قوية وسلسة ومجدية من حيث التكلفة، وكذلك التوسع في العديد من خدمات payit لتوفير محفظة رقمية شاملة تلبي الاحتياجات المتنامية لعملائنا».

وقال وليد ترابهِ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بلاتكس: «نسعى جاهدين في بلاتكس لتوفير حلول مبتكرة ومنصات جديدة تدعم التجارة الإلكترونية عبر المحادثات وبيانات الطرف الأول التي تم جمعها من الاتصال المباشر مع العملاء. يسعدنا التعاون مع payit لتوفير هذا الحل المبتكر والمتميز الذي سيساهم في إحداث تغيير جذري على طرق الدفع في المنطقة».

وتم إطلاق محفظة payit عام 2018، وتعدّ أول محفظة رقمية متكاملة والأولى من نوعها في الإمارات، ويمكن الوصول إليها عبر أي هاتف ذكي. وهذه الخدمة الآمنة والموثوقة متاحة لأي شخص يحمل بطاقة هوية إماراتية سارية بغض النظر عن البنك الذي يتعامل معه، وتستغرق عملية التسجيل أقل من دقيقتين.

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