الثروات المالية الخاصة بالإمارات 2.2 تريليون

المصدر: (دبي - وائل اللبابيدي)

شهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية الخاصة في الإمارات نمواً سنوياً بمعدل 3% منذ 2015، ليصل إلى 2.2 تريليون درهم، 69% منها، أي ما يعادل 1.520 تريليون درهم في فئة الثروات المتاحة للاستثمار، وفق ما كشفه التقرير السنوي الجديد لإدارة الثروات العالمية الصادر عن شركة «بوسطن كونسلتينج جروب»، الذي أكد في الوقت ذاته أن السوق الإماراتية أظهرت مرونة استثنائية في مواجهة جائحة «كوفيد19».

وأظهر التقرير أن الإمارات استحوذت على 26% من حصة الثروات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2020، بينما يُتوقع أن يشهد معدل النمو السنوي المركب للثروات المالية فيها نمواً ملحوظاً بمعدل 4% وصولاً إلى ٢.٥٧ تريليون درهم بحلول 2025، بزيادة 367 مليار درهم مقارنة بعام 2020. وتصل نسبة الأفراد الذين تتجاوز ثروات كل منهم 5 ملايين دولار 51% من إجمالي الثروة في الدولة.

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