اقتصاد الإمارات يعود لمساره الطبيعي بأقوى نمو في عامين

المصدر: (دبي - البيان)

عاد الاقتصاد غير المنتج للنفط في الإمارات إلى مسار نموه الطبيعي، بعد أن انتعش معدل نموه في يوليو، ووصل إلى أعلى مستوى في عامين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الخاص بالإمارات التابع لمجموعة «إتش. آي. إس. ماركت» من 52.2 نقطة في يونيو إلى 54.0 نقطة في يوليو، وهو أقوى تحسن في الأوضاع التجارية في عامين. واتبع مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة الاتجاه نفسه في يوليو، حيث ارتفعا إلى أعلى مستوياتهما منذ يوليو 2019، وكان الارتفاع الأخير من الطلبات الجديدة هو الثامن في تسعة أشهر، حيث أفادت الشركات بتحقق مزيد من التعافي في الطلب، مع تخفيف القيود التي فرضتها الجائحة.

وتوسع الإنتاج بمعدل أسرع بكثير مما كان عليه في يونيو. وأشارت بيانات يوليو إلى زيادة في التوظيف، مع جهود توسيع أقسام المبيعات، وكان الأسرع منذ يناير 2019، كما وسعت الشركات نشاطها الشرائي في يوليو، بعد انخفاض طفيف في يونيو.

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