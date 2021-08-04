ألمانيا تعرض نظام مصاعد دون حبال في «إكسبو»

المصدر: إعداد: نهى حوّا

يوفر معرض «إكسبو 2020 دبي» فرصاً للدول والشركات للاطلاع على أحدث التقنيات وأكثر تطوراً في العالم، حيث من المتوقع، من بين مشاريع كثيرة تضيء على المستقبل، أن تعرض إحدى أهم شركات المصاعد في العالم، «تي كي اليفايتور»، نظامها الرائد والمبتكر لمصاعد خالية من الحبال، في الجناح الألماني.

وقد تم اختيار هذا النظام المعروف باسم «إن يو إل تي أي» من قبل كونسورتيوم الجناح في جناح «كامبس جرماني»، باعتباره أحد مشاريع التطوير المستقبلية الذي يمكن تحويلها إلى قيمة حقيقية.

كبائن

ويقوم النظام بتجهيز كبائن متعددة بمحركات خطية تتيح للكبائن على نفس العمود التحرك رأسياً وأفقياً، مما يسمح بتبني ارتفاعات وأشكال وأغراض مختلفة للمباني.

ويغير هذا النظام الطريقة التي يتحرك بها الأشخاص داخل المباني ويفتح آفاقاً جديدة جذابة للمخططين والمعماريين والمشغلين، فحلول المباني الشاهقة تتطلب أعمدة أقل وأقصر مما يزيد من نسبة المساحة القابلة للاستخدام بشكل كبير، كما أنه نظراً لأن أنظمة المصاعد الآلية تشغل عادة ما يصل إلى 40% من مساحة أرضية المبنى، فإن هذا النظام سيشكل أداة حقيقية لتغيير قواعد اللعبة، وفقاً للشركة.

ويستخدم النظام محركات خطية لتحريك الكبائن ولا يحتاج إلى حبال على الإطلاق، كما بإمكانه التحرك أفقياً وعمودياً. وهناك كابينات عدة لكل عمود ما يوفر استخداماً أعلى بكثير للعمود الواحد، ويقلل من أوقات الانتظار للركاب، حسب الشركة التي تشير إلى أن النظام بسرعته القصوى التي تصل إلى 6 أمتار في الثانية، يدعم أيضاً تعظيم طاقة الشبكة.

وبتلك القدرات، ترى الشركة أن النظام سيفتح آفاقاً ليس للمباني التي يزيد ارتفاعها على 300 متر فحسب، وإنما للمساحة الحضرية الكاملة واحتياجات التنقل الخاصة بها.

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