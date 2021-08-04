تجارب متميزة تنتظر عشاق الحلويات في القرية العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن أحدث إضافاتها في تجارب المأكولات للموسم الـ26. وسيستمتع الضيوف من عشاق الحلويات بزيارة «سوق القطارات»، الوجهة الجديدة كليّاً لتقديم عالم من النكهات الحلوة وألذّ المخبوزات من قارة آسيا والعالم.

وقال مهند إسحاق، مدير أول - علاقات الضيوف في القرية العالمية: لطالما اشتهرت القرية بتقديمها أروع التجارب لعشاق الحلويات بالإضافة إلى تقديم ألذّ المأكولات والمشروبات من حول العالم، ما يساهم في جذب الملايين من الضيوف في كل موسم. ومع اقتراب موعد انطلاق الموسم السادس والعشرين، يسعدنا الإعلان عن وصول «سوق القطارات» إلى القرية العالمية.

ومن المقرر أن ينطلق الموسم الجديد يوم 26 أكتوبر 2021، إذ ترحب القرية بضيوفها مدة 167 يوماً. وسيتمكن الضيوف والعائلات من الاطلاع على العديد من المفاجآت والوجهات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً.

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