«مينالاك» يخطط لانطلاقة جديدة بقطاع الترفيه

المصدر: (دبي - البيان)

يخطط مجلس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للترفيه والجذب السياحي «مينالاك» لانطلاقات جديدة وعديدة في قطاع الترفيه، بدءاً من الظهور الأول القادم لتقرير الترفيه حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «تقرير مينالاك»، إلى جانب إحياء فعاليات مميزة لأعضاء المجلس والتي يتم التخطيط لها في وقت لاحق من هذا العام. يأتي ذلك في وقت أطلق المجلس شعاراً جديداً مستوحى من المستقبل.

وقالت روزا طهماسب، الأمين العام لـ«مينالاك»: يمثل شعارنا الجديد مستقبل أولوياتنا التي تتمثل في الارتقاء بقطاع الترفيه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاحتفال بنموه. ويتميز الشعار بترك انطباع قوي فور رؤيته، كما يمنح المشاهدين طبقات من الرمزية للكشف عنها. إننا على أعتاب حقبة جديدة، لذا فإننا أكثر حماسًا من أي وقت مضى.

وشعار «مينالاك» مستوحى أيضاً من أعضائه والضيوف الذين يقدم خدماته إليهم، فضلًا عن أهمية قطاع الترفيه في المنطقة وتطور المجلس منذ إطلاقه في 2016. يحمل الشعار طابعًا مميزًا يعكس طبيعته «المنسجمة مع المستقبل» فهو منسجم مع اليوم كما سيكون منسجماً مع الغد. ويأتي هيكل الشعار تكريمًا لواحدة من أكثر الألعاب شعبية في مدينة الملاهي وهي دولاب الهواء أو ما يسمى بـعجلة فيريس، مع تجسيد لاندفاع الأفعوانية أو ما يسمى بالـ«رولر كوستر».

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