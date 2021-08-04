جدول فعاليات حافل في دبي حتى نهاية 2022

المصدر: دبي - البيان

يواصل قطاع فعاليات الأعمال زخمه بعد أن كانت دبي من أوائل المدن العالمية التي أعادت فتح هذا النشاط، واستضافت الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من حول العالم، فيما تستعد المدينة لاستقبال الضيوف مع انعقاد العديد من فعاليات الأعمال خلال الفترة المقبلة من عام 2021 وحتى نهاية 2022.

وعاودت دبي منذ استئناف استقبال الزوار الدوليين في يوليو 2020، استضافة فعاليات الأعمال من حول العالم، بدءاً من أكتوبر 2020، والذي سرعان ما ازدحم جدول فعاليات الإمارة بالعديد من المؤتمرات والمعارض التي أقيمت في مختلف أنحاء دبي.

ومن المتوقع أن تواصل المدينة استضافة الفعاليات بنفس الزخم خلال النصف الثاني من 2021 بالتزامن مع استضافة «إكسبو 2020 دبي» وحتى بقية 2022. ويؤكد الإقبال على إقامة الفعاليات في دبي قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات بأمان وتعاملها بكفاءة عالية مع جائحة «كوفيد 19».

وتستضيف دبي مجموعة من فعاليات الأعمال الكبرى خلال النصف الثاني 2021، بما فيها مؤتمر الجمعية الدولية لجراحة المسالك البولية، والمؤتمر والمعرض الفني السنوي لجمعية مهندسي البترول، والمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، ومؤتمر غرف التجارة العالمية، وأسبوع غاز البترول المسال، ومؤتمر ومعرض «غازتك».

في حين تستضيف دبي في الوقت الراهن عدداً من رحلات السفر التحفيزية لشركات كبرى مثل «إيه إف سي لايف ساينس»، و«أمواي»، و«سانهوب»، و«جيونيس»، و«أومنيلايف».

مكانة

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: حققت دبي بتوجيهات القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانة رائدة عالمياً في مواجهة الجائحة لاستئناف نشاط قطاع فعاليات الأعمال.

حيث وفّرت منصةً فعّالة للجمعيات والشركات والمنظمات الدولية لمواصلة عقد اجتماعاتها المباشرة، وكذلك تعزيز دور المعرفة في تنمية القطاعات الرئيسية. وإننا ندرك أهمية استئناف الفعاليات الحية لقطاع الاجتماعات والمؤتمرات على مستوى العالم. وبفضل الجهود التي يبذلها الشركاء وكافة الجهات المعنية، تضمن دبي إقامة الفعاليات في بيئة آمنة للوفود المشاركة والمتحدثين والمنظمين.

وتستعد دبي لاستضافة الأنشطة التحفيزية للشركات الكبرى خلال «إكسبو»، حيث تتوفر أمام هذه الشركات فرصة استكشاف أكبر حدث في العالم خلال تواجدهم في الإمارة. كما يستضيف مركز دبي للمعارض ضمن موقع «إكسبو» عدداً من المؤتمرات والفعاليات المهمة، بما في ذلك مؤتمر دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية.

زخم

وللاستفادة من هذا الزخم، يواصل «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب المؤتمرات والفعاليات في دبي، التواصل مع منظمي الاجتماعات على الصعيد الدولي، وتسليط الضوء على البنية التحتية لفعاليات الأعمال في المدينة، وعلى الاقتصاد القائم على المعرفة، والذي يشهد نمواً متسارعاً.

كذلك يستضيف «فعاليات دبي للأعمال» خلال الأشهر المقبلة، عدداً من الوفود المدعوة إلى المدينة خاصة خلال «إكسبو»، ما يتيح لمنظمي الاجتماعات والفعاليات التعرف على مختلف العروض التي توفرها الإمارة، إلى جانب حضور أحد أضخم الأحداث والمعارض في العالم.

بيئة آمنة

بدوره، قال ستين جاكوبسن، مساعد نائب رئيس «فعاليات دبي للأعمال»: نجحت دبي في استئناف نشاط قطاع فعاليات الأعمال بسرعة خلال الجائحة، مستفيدةً من قدرتها على توفير بيئةٍ آمنةٍ، مع تسهيل الاجتماعات المباشرة والفعالة. وبفضل تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية في جميع أنحاء دبي، نجحنا في تلبية متطلبات الشركات والجمعيات والمنظمات الأخرى لمراجعة خططها الأصلية، ونقل الفعاليات إلى دبي.

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