«إنفينيت بلو» تفتتح مكتباً في «دبي للإنترنت»

المصدر: دبي- البيان

افتتحت شركة «إنفينيت بلو»، المزود لخطط استمرارية الأعمال/‏ التعافي من الكوارث وبرمجيات إدارة الاستجابة، مكتباً في مدينة دبي للإنترنت.

ويأتي توسع الشركة مدعوماً بالطلب على مجموعتها من البرمجيات والتي تساعد الشركات على تحقيق المرونة التنظيمية.

وقال مات كوكس، نائب رئيس شؤون التحالفات الاستراتيجية الذي يشرف على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لصالح شركة «إنفينيت بلو»: تشكل مدينة دبي للإنترنت موقعاً مثالياً لحضور «إنفينيت بلو» في المنطقة. وانطلاقاً من هذا المكتب، سنتمكن من خدمة العملاء الحاليين ومواصلة نمونا.

تلتزم هذه المنطقة بالتحول الرقمي وتقوم بالاستثمار بكثافة بالتكنولوجيا. وتعد منصتنا القائمة على استخدام أقلّ قدرٍ من التعليمات البرمجية وحلول استمرارية الأعمال/‏ التعافي من الكوارث ملائمة تماماً لمساعدة المؤسسات من جميع الأحجام على تلبية متطلبات الأعمال سريعة التغير لا سيما وأن حتمية استمرارية الأعمال/‏ التعافي من الكوارث السليمة والشاملة أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى.

وبغية تلبية الطلب الكبير من المنطقة، لدى «إنفينيت بلو» حالياً مناصب شاغرة للخبراء الاستشاريين التقنيين والخبراء الاستشاريين الوظيفيين ومدراء تطوير الأعمال.

تطبيق

ساعد تطبيق «إنفينيت بلو» الرئيسي،«بي سي إن ذا كلاود»، الشركات من خلال الالتزام بالمرونة التنظيمية عبر توفير منتج بديهي وذات ميزات كاملة مع بيانات متبادلة، وتدفقات عمل آلية، وإعداد تقارير وإشعارات جماعية مدمجة.

ويتم استخدام «بي سي إن ذا كلاود» حول العالم من قبل أكثر من 500 ألف مستخدم ويخدم شركات مدرجة في قائمة (فورتشن 10) أكثر من أي حل آخر لتخطيط استمرارية الأعمال/‏ التعافي من الكوارث.

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