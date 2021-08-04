«بيت.كوم» ينشر 4000 وظيفة بالإمارات في الربع الثاني

المصدر: (دبي- البيان)

نشر «بيت.كوم»، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط حوالي 4000 وظيفة جديدة على الموقع خلال الفترة بين أبريل ويونيو، مع زيادة بنسبة 25 % مقارنة بالربع الأول من 2021، ما يشير إلى نمو في عمليات التوظيف عبر الإنترنت في الإمارات.

وهذه الأرقام ليست إلا جزءًا بسيطًا من عمليات التوظيف التي قام بها أصحاب العمل، إذ إنها لا تشمل الشواغر التي تم ملؤها باستخدام تقنية البحث عن السير الذاتية. كما توسعت قاعدة بيانات الموقع لتصل إلى أكثر من 42.000.000 باحث عن عمل، ليصبح الموقع الأكبر والأسرع نموّاً في المنطقة.

وقالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في «بيت.كوم»: مع استمرار تطوّر سوق العمل، سنواصل في توفير أدوات توظيف فعّالة عبر الإنترنت لمساعدة الباحثين عن عمل في العثور على وظائف عن بُعد، ومساعدة الشركات على توظيف أفضل الكفاءات عن بُعد. وأفاد الموقع أنّ عدد الطلبات التي تم تقديمها للوظائف في الإمارات بلغ حوالي 250.000 طلب بين أبريل ويونيو.

ومن بين أكثر الوظائف التي تم التقدم إليها: مسؤول قاعدة بيانات بقطاع التكنولوجيا، مندوب خدمة عملاء بقطاع خدمة العملاء ومركز الاتصال، موظف إدخال بيانات بقطاع الخدمات اللوجستية والنقل، مهندس تقني بقطاع التكنولوجيا، مسؤول علاقات العملاء – مبيعات عبر الهاتف بقطاع المبيعات، مساعد محاسب، بقطاع المحاسبة والتدقيق، موظف دعم فني بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

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