850 مليون درهم قيمة تسوية لـ «أملاك»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «أملاك للتمويل» عن تفاصيل التسوية في الحكم الصادر لصالحها، مؤكدة أن صافي القيمة التقريبية للتسوية 850 مليون درهم.

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، أن التسوية تضمنت 31 عدد قطع أرض في منطقة رأس الخور بصافي قيمة تقريبية 650 مليون درهم، إلى جانب دفع 200 مليون درهم نقداً على أقساط، بواقع 50 مليون درهم عند توقيع الاتفاقية، و50 مليون درهم بعد 12 شهراً من التوقيع، و50 مليون درهم بعد 18 شهراً من التوقيع على الاتفاقية، و50 مليون درهم بعد 24 شهراً من توقيع الاتفاقية.

وكانت «أملاك للتمويل» أعلنت في أبريل الماضي، أنها تتفاوض من أجل التسوية فيما يخص الحكم الصادر لصالحها عام 2019، والتي من المفترض أن تحصل بمقتضاه على 780 مليون درهم.

وأعلنت الشركة، المدرجة في سوق دبي المالي، عن الحكم الذي كان منظوراً أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ عام 2013، وتضمن أيضاً دفع تعويضات وكل الرسوم والمصاريف القانونية.

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