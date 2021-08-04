دبي مزدحمة بالفعاليات حتى نهاية 2022

المصدر: دبي - البيان

يواصل قطاع فعاليات الأعمال زخمه بعد أن كانت دبي من أوائل المدن العالمية التي أعادت فتح هذا النشاط، واستضافت الاجتماعات والمؤتمرات الدولية من حول العالم.

فيما تستعد المدينة لاستقبال الضيوف مع انعقاد العديد من فعاليات الأعمال خلال الفترة المقبلة من عام 2021 وحتى نهاية 2022.

وعاودت دبي، منذ استئناف استقبال الزوار الدوليين في يوليو 2020، استضافة فعاليات الأعمال من حول العالم، بدءاً من أكتوبر 2020، وسرعان ما ازدحم جدول فعاليات الإمارة بالعديد من المؤتمرات والمعارض التي أقيمت في مختلف أنحاء دبي.

ومن المتوقع أن تواصل المدينة استضافة الفعاليات بنفس الزخم خلال النصف الثاني من 2021 بالتزامن مع استضافة «إكسبو 2020 دبي» وحتى نهاية عام 2022. ويؤكد الإقبال على إقامة الفعاليات في دبي قدرة الإمارة على استضافة الفعاليات بأمان وتعاملها بكفاءة عالية مع جائحة «كوفيد 19».

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