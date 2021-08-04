سوق دبي يصعد للجلسة الرابعة وأبوظبي يواصل التحليق

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها في ختام جلسة أمس، وسط تفاؤل المساهمين بتحقيق مكاسب جديدة مع تواصل إعلان الشركات عن الأرباح النصفية.

واستمر سوق أبوظبي في صعوده المتواصل للجلسة الثامنة على التوالي وتحقيق أرقام قياسية ليغلق عند 7433 نقطة، بدعم البنوك والطاقة والاتصالات. كما واصل سوق دبي الصعود للجلسة الرابعة على التوالي ليغلق عند 2795 نقطة بدعم قطاعات الاستثمار والخدمات والنقل.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.19% ليصل إلى 2795 نقطة بدعم أسهم قطاع الاستثمار %1.11. كما صعد قطاع العقار بنسبة %0.73 مع ارتفاع «إعمار مولز» %2.07 و«إعمار العقارية» %0.75، بينما هبط «الاتحاد العقارية» %0.4 و«داماك» %1.6، كما صعد قطاع الخدمات بنسبة %1.85.

وتراجع قطاع البنوك 0.26% بضغط هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.74%، بينما صعد «دبي الإسلامي» 0.2%، وتراجع قطاع النقل 0.44%، وهبطت أسهم قطاعي التأمين 0.32%، والسلع 0.17 %، بينما استقر قطاع الاتصالات.

وتصدر «أمانات القابضة» النشاط مستقطباً 34 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بنحو 27 مليوناً. وحقق سهم «إعمار مولز» أكبر ارتفاع بنسبة 2.07%، تلاه «أمانات القابضة» 1.9%، ثم «سوق دبي المالي» 1.9%، فيما كان «ان ديجيتال سيرفس» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.4%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي %0.39 ليغلق عند 7433 نقطة بدعم قطاع البنوك %0.79 بصعود «أبوظبي الأول» %1.08 و«أبوظبي التجاري» %0.7 و«أبوظبي الإسلامي» %0.18، كما صعد قطاع الطاقة 0.88 %. وصعد قطاع الاتصالات 0.5 %. كما صعدت أسهم قطاعي الصناعة %0.75 والتأمين %3.

وهبط قطاع العقار 0.25%، وتراجع قطاع الاستثمار 0.35% بهبوط «إشراق» 6.88% و«العالمية القابضة» 0.68%، فيما صعد سهم «ألفا ظبي» بنسبة 0.49%.

وتصدر النشاط «العالمية القابضة» 302 مليون درهم، تلاه «الدار» جاذباً نحو 272 مليون درهم، ثم بنك «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 226 مليوناً.

1.4 مليار سيولة

استقطبت الأسهم سيولة 1.4 مليار درهم، منها نحو 1.23 مليار درهم بأبوظبي و147 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 409 ملايين سهم، موزعة بواقع 310 ملايين سهم في أبوظبي ونحو 99 مليون سهم بدبي عبر تنفيذ 8840 صفقة.

إفصاحات

● أعلنت شركة «أورينت للتأمين» اعتماد مجلس إدارة الشركة البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو بالإجماع.

● حدد مجلس إدارة «الشركة العالمية القابضة» 8 أغسطس لعقد اجتماع بمقر الشركة في أبوظبي لمناقشة وإقرار البيانات المالية للنصف الأول 2021.

● حدد مجلس إدارة «شركة دار التأمين» 9 أغسطس لعقد اجتماع مرئي عن بُعد لمناقشة واعتماد البيانات المالية للربع الثاني 2021.

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