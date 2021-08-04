بيع أول شحنة أمونيا زرقاء من إنتاج الإمارات لليابان

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس، بالتعاون مع شركة «فرتيجلوب»، بيع أولى شحناتها من الأمونيا الزرقاء من إنناج الإمارات إلى شركة «إيتوشو» اليابانية لاستخدامها في إنتاج الأسمدة، وذلك ثمرةً للجهود المشتركة التي تم الإعلان عنها مؤخراً لتعزيز التعاون الصناعي بين دولة الإمارات واليابان ودعم تطوير سلاسل توريد جديدة للأمونيا الزرقاء بين البلدين الصديقين.

وقال معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: يأتي هذا الإعلان ليؤكد التزام أدنوك بتعزيز ريادة الإمارات في تطوير اقتصاد الهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له بما يلبي احتياجات أسواق التصدير العالمية المهمة مثل اليابان.

ومن خلال توسيع قدراتنا في سلاسل قيمة الأمونيا الزرقاء، نتطلع إلى تعزيز إرثنا كأحد منتجي الموارد الهيدروكربونية الأقل كثافة في مستويات الانبعاثات في العالم والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربون الصناعية من خلال مجموعة من منتجات الوقود منخفضة الكربون.

إنتاج مسؤول

وتمتلك «أدنوك» تاريخاً طويلاً من عمليات الإنتاج المسؤول والإدارة الاستباقية في مجال انبعاثات الكربون، حيث تعد كثافة الانبعاثات لكل برميل من إنتاج الشركة من النفط من بين أقل المعدلات عالمياً في قطاع النفط والغاز، كما كانت من أوائل الشركات التي قامت بتنفيذ سياسة خفض عمليات حرق الغاز وذلك منذ ثلاثة عقود.

كما تعمل «أدنوك» على تعزيز ريادتها في السوق الناشئة للهيدروجين وأنواع الوقود الحاملة له، مثل الأمونيا الزرقاء، لدعم جهود الإمارات لإنشاء سلاسل قيمة عالمية للهيدروجين ومنظومة صناعية محلية لاقتصاد الهيدروجين.

وستقوم شركة «فرتيجلوب»، المشروع المشترك بين «أو سي آي» (58%) و«أدنوك» (42%)، بإنتاج الأمونيا الزرقاء في مصنعها «فرتيل» في مجمع الرويس الصناعي بأبوظبي لتسليمها إلى عملاء أدنوك في اليابان.

وتؤكد الشحنات، التي بيعت بأسعار مغرية تقارن بالأمونيا الرمادية، على الأهمية الاقتصادية للأمونيا الزرقاء كمصدر ناشئ للطاقة منخفضة الكربون. وتمثل الشحنات باكورة إنتاج الأمونيا الزرقاء في أبوظبي والذي من المتوقع أن يزداد مع برنامج الإنتاج منخفض التكلفة المخطط له في «فرتيل».

وتم الإعلان في يونيو عن انضمام «فرتيجلوب» إلى «أدنوك» و«القابضة» شريكاً في تطوير مشروع عالمي جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء في منظومة تعزيز الصناعة المتكاملة في الرويس بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن متري سنوياً.

سلاسل قيمة للأمونيا

وقال ماسايا تاناكا، المدير التنفيذي لشركة «إيتوشو» ورئيس شركة الطاقة والكيماويات ومدير العمليات لقسم حلول الطاقة والبيئة: نهدف إلى إنشاء سلاسل قيمة للأمونيا لاستخدامها في التطبيقات الصناعية الحالية .

بالإضافة إلى استخدامها كمصدر للطاقة في المستقبل. ومن خلال التعاون مع «أدنوك» و«فرتيجلوب»، نحن نعمل على خلق وتعزيز محفظتنا الصناعية في مجال الأسمدة كذلك تحقيق التزاماتنا على صعيد خفض الكربون في الصناعات الأخرى.

«فرتيجلوب»

تعد «فرتيجلوب» أكبر مُصدّر للأسمدة النيتروجينية المنقولة بحراً على مستوى العالم، وتعد «فرتيل» واحدة من أكبر منتجي الأسمدة في المنطقة بطاقة إنتاجية مركبة تصل إلى 1.2 مليون طن متري من الأمونيا سنوياً و2.1 مليون طن متري من اليوريا.

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