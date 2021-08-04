«أبوظبي الأول» يعقد شراكة لتزويد عملاء قروض الإسكان بقروض لتأثيث المنازل

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقد بنك أبوظبي الأول، شراكة مع متجر «الفطيم ايكيا» يقدم بموجبها لعملاء برنامج قروض الإسكان للمواطنين قروض تمويل تمكنهم من تأثيث منازلهم بحسب رغبتهم، وتوفر لهم العديد من المزايا، مثل خدمات التصميم الداخلي والتأثيث، بالإضافة إلى معدلات فائدة منخفضة، وإجراءات موافقة سهلة وسريعة.

وقع اتفاقية الشراكة فهد الشاعر، رئيس قسم الخدمات المصرفية الإسلامية وبرنامج قروض الإسكان للمواطنين في بنك أبوظبي الأول، وفينود جايان، المدير الإداري لشركة ايكيا في الإمارات وعُمان ومصر.

وقالت فتون المزروعي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات بالإنابة في بنك أبوظبي الأول: لسنوات طويلة، شكّل برنامج قروض الإسكان للمواطنين شريكاً مميزاً وموثوقاً للمواطنين الإماراتيين في رحلتهم لتأسيس منزل الأحلام، وذلك بفضل مزاياه التي تدعم العملاء في كل خطوة، ابتداءً من التصميم وحتى التنفيذ.

ويسرنا عقد هذه الشراكة مع ايكيا لإثراء مزايا البرنامج وتوفير أفضل الخدمات والمنتجات للعملاء؛ حيث توفر هذه القروض الجديدة باقة متميزة من المزايا المالية والعملية للعملاء لتأسيس منزل الأحلام، ونحن في بنك أبوظبي الأول نفخر بالعمل مع عملائنا جنباً إلى جنب لتحقيق أحلامهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز