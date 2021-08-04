شراكة بين طيران الإمارات و«إيرومار» المكسيكية

المصدر: دبي- البيان

أعلنت طيران الإمارات والخطوط المكسيكية «إيرومار» دخولهما في شراكة «إنترلاين» ستوفر اتصالاً سلساً لعملائهما بين وجهات في المكسيك والولايات المتحدة عبر مكسيكو سيتي ومختلف محطات شبكة طيران الإمارات العالمية.

وسيتمكن عملاء طيران الإمارات بموجب الشراكة من حجز تذاكر السفر من وإلى 12 وجهة في المكسيك والولايات المتحدة مشمولة باتفاقية الإنترلاين عبر مكسيكو سيتي، والالتحاق بخدمة الناقلة «ئي كيه 255/‏‏ 256» بين مكسيكو سيتي وبرشلونة ودبي، والسفر بعد ذلك عبر شبكة طيران الإمارات، التي تغطي أكثر من 120 مدينة في جميع أنحاء العالم.

تذكرة واحدة

وتتيح اتفاقية الإنترلاين للعملاء الراحة في حجز رحلاتهم بالكامل بتذكرة واحدة مع سياسة الأمتعة وشروط الأسعار الموحدة. ويمكن حجز التذاكر على الموقع emirates.com أو من خلال وكلاء السفر.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: يسعدنا دخول هذه الشراكة مع «إيرومار»، ذلك أن شبكتها للرحلات الجوية الإقليمية ستتيح لنا ربط عدد كبير من المسافرين من مدن المكسيك وتكساس بالولايات المتحدة مع شبكتنا العالمية عبر مكسيكو سيتي وبرشلونة ودبي.

وتشمل الوجهات في المكسيك التي تغطيها الشراكة بين طيران الإمارات و«إيرومار» كلاً من: أكابولكو، فيراكروز، بويرتو إسكونديدو، إكستابا/‏‏ زيهواتانيجو، إكستيبيك، كوليما، سيوداد فيكتوريا، «لازارو كارديناس»، بيدراس نيغراس، تيبيك. كما تغطي الاتفاقية أيضاً اثنتين من وجهات «إيرومار» في الولايات المتحدة، هما: لاريدو وماكالين في تكساس.

وتقدم طيران الإمارات للعملاء، إضافة إلى الاتصال الذي أتاحته الشراكة مع «إيرومار»، خيار السفر من وإلى أكثر من 10 وجهات في المكسيك من خلال شراكات قائمة مع شركات طيران أخرى.

وكانت طيران الإمارات أعادت، منذ 2 يوليو، مكسيكو سيتي إلى قائمة وجهاتها التي تضم أكثر من 120 وجهة ركاب عالمية من خلال تشغيل 4 رحلات أسبوعياً إلى دبي عبر برشلونة. وتواصل طيران الإمارات توسيع شبكتها بأمان واستدامة مع إعادة كثير من دول العالم فتح حدودها وتخفيف قيود السفر.

الناقلة المكسيكية

تأسست «إيرومار»، الناقلة الإقليمية المكسيكية، في 1987، وتتخذ من مكسيكو سيتي مقراً لها، وتخدم شبكة من 19 وجهة محلية و4 خطوط دولية إلى تكساس في الولايات المتحدة (لاريدو وماكالين). وتشغل الناقلة أسطولاً من 10 طائرات طراز ATR 42/72، منها 9 طائرات من الجيل الجديد. وهي حائزة على شهادة «تدقيق أياتا للسلامة التشغيلية» بفضل امتثالها لمعايير الصناعة الأكثر صرامة في سلامة الطيران.

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