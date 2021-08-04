بورصة دبي للذهب ومركز السلع المتعددة يعززان العلاقات مع «الاقتصاد» وهيئة الأوراق المالية

المصدر: دبي - البيان

استضافت بورصة دبي للذهب والسلع، ومركز دبي للسلع المتعددة، أمس، وفداً ترأسه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتورة مريم السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية ودعم نمو تداول الذهب والسلع والمشتقات المالية.

وكان في استقبال الوفد كبار ممثلي بورصة دبي للذهب والسلع ومركز دبي للسلع المتعددة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع أحمد بن سليّم، والرئيس التنفيذي للبورصة ليس ميل، وعضو مجلس الإدارة فريال أحمدي، وكبار مديري البورصة.

وجال معالي عبدالله بن طوق والدكتورة مريم السويدي، خلال الزيارة، على مكاتب بورصة دبي للذهب ومقر مركز دبي للسلع المتعددة في برج الماس. كما اطلعا على أحدث التطورات في بورصة دبي للماس، ومكتب عملية كيمبرلي، وخزينة مركز دبي للسلع المتعددة، ومنشأة دايموند فاوندري في دبي.

مناقشات

ومثلت الزيارة فرصة مهمة لمناقشة العلاقات والتعاون المستمر بين بورصة دبي للذهب والسلع وهيئة الأوراق المالية والسلع، إضافة إلى الوقوف على آخر المستجدات والتحديات والفرص في السوق، واستعراض خدمات مجموعة بورصة دبي للذهب ومنصتها الرائدة أمام وزير الاقتصاد والوفد المرافق. وشارك فريق بورصة دبي للذهب والسلع مع الوفد، خطط إطلاق مجموعة متنوعة من العقود الآجلة الجديدة.

دور رئيسي

وقال أحمد بن سليِّم: تؤكد الزيارة الدور الرئيسي الذي يلعبه مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي للذهب والسلع في دعم نمو وازدهار اقتصاد الإمارات. ونتطلع إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الاقتصاد وهيئة الأوراق المالية والسلع لنسهم معاً في رسم ملامح مستقبل التجارة وترسيخ مكانة دبي كمركز رئيسي للتجارة في المنطقة والعالم.

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