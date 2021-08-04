«مصدر»: استكمال تمويل محطة «شيراتا» للطاقة الشمسية الكهروضوئية بإندونيسيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وشركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي للاستثمار»، التابعة لشركة الكهرباء الحكومية «بيروشان ليستريك نيجارا» في إندونيسيا، أمس، إكمال التعاقد على تمويل مشروع محطة شيراتا للطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة وبدء أعمال البناء.

وتم تمويل المحطة الأولى من نوعها في إندونيسيا من قبل مجموعة «سوميتومو ميتسوي» المالية، وبنك «سوسيته جنرال»، وبنك «ستاندرد تشارترد». ويتم تطوير المحطة التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 145 ميجاواط بواسطة شركة «بي تي بي جاوا بالي مصدر سولار إنرجي» المشروع المشترك بين «مصدر» وشركة مرافق الكهرباء «بي تي بي جاوا بالي للاستثمار». ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري للمحطة في الربع الأخير 2022.

علاقات راسخة

وأكد عبدالله الظاهري، سفير الإمارات لدى إندونيسيا ولرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، أن التعاون في هذا المشروع المهم يعكس العلاقات الراسخة التي تجمع بين الإمارات وإندونيسيا. وقال إن الإمارات ملتزمة بالاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، وتسعى لاتخاذ خطوات إيجابية تساهم في الحد من آثار تغير المناخ. ونحن ندعم جهود إندونيسيا ومساعيها في التحوّل نحو الطاقة النظيفة في البلاد».

وأكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، أهمية هذا الإنجاز الذي لم يكن ليتحقق لولا الدعم المقدم على مدى كل مراحل العمل من الحكومة الإندونيسية والجهات المقرضة، وشركة الكهرباء الحكومية «بيروشان ليستريك نيجارا» وشركة مرافق الكهرباء اللتين تربطما شراكة مع «مصدر».

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