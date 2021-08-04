«أديا» يُشارك بتأسيس صندوق تنمية بالبرازيل

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أعلنت شركة «جي إل بي» السنغافورية للخدمات اللوجستية عن انتهائها من صفقة تأسيس صندوق تنموي في البرازيل يُركز على الخدمات اللوجستية، وسيكون الأضخم من نوعه في قارة أمريكا اللاتينية على الإطلاق.

وبحسب البيان الصحفي الذي أصدرته الشركة أمس، ونشرته وكالة «بلومبرغ»، سيحمل الصندوق اسم «جي إل بي بي دي بي 2»، وتبلغ القيمة الإجمالية لالتزاماته 2.63 مليار ريال برازيلي «530 مليون دولار»، بينما الجهات المُشاركة فيه مملوكة بالكامل لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا» ومجلس الاستثمار في خطة المعاشات التقاعدية الكندية «سي بي بي انفستمنتس».

وأفادت الشركة في بيانها بأن «سي بي بي انفستمنتس» خصصت 1.04 مليار ريال برازيلي «210 ملايين دولار» للاستثمار في أسهم الصندوق، بما يعادل 39.6% من إجمالي أسهمه. وعليه، فمن المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للأصول الخاضعة لإدارة الصندوق 5.2 مليارات ريال برازيلي «1.1 مليار دولار» عند زيادة أسهمه وبدء الاستثمار فيه بصورة كاملة.

وقال رالف ويسيل، المدير الإداري لدى «جي إل بي»: «تُعد البرازيل واحدة من أكثر الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات اللوجستية على مستوى العالم، ذلك أن عدد سكانها يتجاوز 200 مليون نسمة. وعلاوة على ذلك، فهي واحدة من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في العالم».

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