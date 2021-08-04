«طاقة» تقترب من بيع أصول كندية إلى «بلوسكاي»

المصدر: دبي - سيد صالح

باتت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» قريبة من إبرام صفقة تبيع بموجبها بعض الأصول التابعة لها في ولايتي «ألبرتا» و«كولومبيا البريطانية» الكنديتين إلى شركة «بلوسكاي ريسورسز ليمتد» الكندية الخاصة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، بحسب ما ذكرته أمس وكالة «رويترز» للأنباء نقلاً عن مصادر مُطلعة.

وأفادت الوكالة بأن هذه الأصول تُنتج النفط الخفيف والغاز الطبيعي. وأضافت أن «طاقة» قد توصلت إلى اتفاق بشأن شروط بيع الأصول المذكورة إلى «بلوسكاي»، وأن هذا الاتفاق الآن في انتظار الموافقة من جانب «مجلس ألبرتا للطاقة»، وهو جهة تنظيمية رسمية معنية بشؤون الطاقة في الولاية الكندية.

ولم تُفصِح المصادر عن قيمة الصفقة أو عن شروطها الأخرى، كما نوهت إلى إمكانية أن يرفض «مجلس ألبرتا للطاقة» الصفقة.

وأصدرت «طاقة» تعقيباً كتابياً عبر البريد الإلكتروني إلى «رويترز» جاء فيه: «إذا ومتى انتهت إجراءات إبرام الصفقة وحصلت على الموافقات من الجهات ذات الصلة، فسنصدر إعلاناً بما يتفق مع المتطلبات التنظيمية». ومن جانبها، لم تُعلق «بلوسكاي» على الخبر.

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