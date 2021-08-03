«سافيلز»: دبي الثالثة عالمياً في نمو أسعار العقارات الفاخرة

المصدر: دبي - سيد صالح

شهدت دبي ثالث أعلى معدلات الارتفاعات في أسعار العقارات الفاخرة بين كافة مُدن العالم خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك وفقاً للبيانات الواردة في التحديث نصف السنوي عن شهر يوليو 2021 للمؤشر الدوري الذي تُصدره شركة «سافيلز» البريطانية المتخصصة في الاستشارات العقارية، لرصد التغيرات في أسعار العقارات الفاخرة في مختلف مُدن العالم.

وأفاد مؤشر «سافيلز» بأن دبي كانت ضمن المُدن الثلاث التي سجلت أعلى ارتفاعات في أسعار العقارات الفاخرة، خلال النصف الأول 2021. وذكر المؤشر أن المدينة التي سجلت أعلى ارتفاع خلال الفترة المذكورة هي ميامي، فيما سجلت موسكو ثاني أعلى الارتفاعات.

وأضاف المؤشر أن كلاً من دبي، ميامي وموسكو تتيح للمشترين والمستثمرين العقاريين وحدات سكنية أكبر في المساحة، حتى تلك الوحدات التي تقع داخل مركز المدينة، بالمقارنة بنظائرها في نيويورك وهونج كونج.

وتطرق المؤشر إلى سوق العقارات الفاخرة في دبي، فذكر أنها تبدو قد بلغت نقطة التحول بعد ست سنوات من التراجع بسبب الفائض في المعروض من الوحدات.

وأضاف المؤشر أن أسعار إيجارات العقارات الفاخرة في دبي شهدت نمواً بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الجاري، واستفادت في ذلك من ارتفاع إيجارات الفلل في الإمارة خلال الفترة ذاتها بنسبة 20%، ذلك أن المقيمين في دبي باتوا الآن يمنحون الأولوية في خيارات السكن والاستثمار العقاري للمساحات الأكبر وأيضاً للفلل، بعد تفشي جائحة «كوفيد19».

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