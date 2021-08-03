«تيتان» تحصّل تمويلاً بقيمة 30 مليون دولار

المصدر: دبي- البيان

كشفت «تيتان»، الشركة المختصة في حلول البريد الإلكتروني، والتي أسّسها رائد الأعمال بهافين توراخيا، عن نجاحها في تأمين تمويل استثماري، بقيمة 30 مليون دولار من شركة أوتوماتيك لتطوير الويب، الشركة الأم لمنصة وورد برِس دوت كوم، في خُطوة تُمثل أضخم استثمار تقوم به أوتوماتيك على الإطلاق، بعد تقدير قيمة الشركة بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار.

ويأتي الاستثمار في تيتان في أعقاب الإعلان في الشهر الماضي عن انضمام شركة زيتا، الشركة الناشئة العصرية المملوكة لتوراخيا والمختصة في الخدمات المصرفية، لنادي الشركات، التي تجاوز رأسمالها المليار دولار، وتقدير قيمتها بـ 1.45 مليار دولار، بعد حصولها على تمويل استثماري، بقيمة 250 مليون دولار من قبل سوفت بنك.

ويهدف توراخيا من خلال إطلاق شركة تيتان إلى إعادة رسم ملامح سوق حلول البريد الإلكتروني، من خلال طرح أول مجموعة من أدوات البريد الإلكتروني المخصصة لتقريب الشركات الصغيرة من عملائها أكثر من أيّ وقت مضى.

وقال بهافين توراخيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيتان: يستخدم نحو سدس سكان العالم خدمات البريد الإلكتروني لأغراض العمل، إلا أن هذا المجال لم يشهد ابتكارات تحدّث مفهوم البريد الإلكتروني بالشكل الكافي على مدى العقدين الماضيين، وقُمنا في تيتان بتطوير منصة مصممة خصيصاً للمهنيين وقطاع الأعمال مع مزايا تسهم في تحقيق أهداف التحوّل هذه، ما يسهم بالتالي في تبسيط الأعمال وأتمتة المهام وإثراء فرص التواصل بين مجتمع الأعمال.

جدير بالذكر أنّ توراخيا يتمتع بسجل حافل في مجال تأسيس الشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا، وبعد مشاركة أخيه، ديفيانك توراخيا، في تأسيس شركة دايركتي عام 1998، غادر الاثنان الشركة عام 2014، بعد صفقة بقيمة 160 مليون دولار مع شركة إندورانس، والتي تعُرف حالياً باسم نيوفولد ديجيتال، ليؤسس توراخيا بعد ذلك شركة راديكس، المشغل الرائد لسجلات نطاق الإنترنت؛ وزيتا، الشركة الناشئة في قطاع تكنولوجيا الخدمات المصرفية، التي تُقدم خدماتها لجميع العملاء حول العالم.

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