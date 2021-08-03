«غرفة أم القيوين» توقع عقد إطلاق منصة إلكترونية لعرض المشاريع الاقتصادية

المصدر: أم القيوين - وام

وقعت غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، عقداً مع شركة (تيم إكس - TEAM X) لتكنولوجيا المعلومات والخدمات، لإطلاق منصة «UAQ Business» الإلكترونية المخصصة لعرض أهم المشاريع الاقتصادية والصناعية المتواجدة في الإمارة.

يأتي إطلاق المشروع ضمن الخطة الاستراتيجية للغرفة التي تسعى من خلال التطبيق إلى تطوير الأعمال وتقديم الدعم لرواد الأعمال في الإمارة عبر توفير قناة موثقة تبرز الأنشطة التجارية في الإمارة، وتسلط الضوء عليها والترويج لها لتحقيق الاستفادة الشاملة التي تصب في مصلحة أصحاب المشاريع والمتعاملين إلى جانب المستهدفين من المشروع.

وقع العقد - بحضور خلفان مسفر رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة أم القيوين - عن غرفة أم القيوين أحمد عبيد إبراهيم عضو مجلس إدارة الغرفة، وعن شركة تيم إكس غانم مبارك المهيري رئيس الشركة.

وقال خلفان مسفر إن الغرفة تحرص دائماً على تعزيز الخدمات الذكية التي تخدم رواد الأعمال وتسهم في تقديم التسهيلات والدعم لأنشطتهم التجارية والصناعية ونمو القطاع الاقتصادي في أم القيوين بصورة عامة، بما يتوافق مع استراتيجية الغرفة التي تؤكد على تقديم الخدمات المتميزة لقطاع ريادة الأعمال.

وأضاف إنه سيتم من خلال المنصة الإلكترونية تقديم المعلومات الخاصة بالمشاريع والشركات الاقتصادية والأنشطة التجارية والصناعية في الإمارة، وذلك بعرض نبذة عن كل مشروع تشمل الشعار والاسم التجاري للمشروع، إضافة إلى موقع المشروع والخدمات والمنتجات التي يقدمها.

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