«ميل عن كل دقيقة» لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أطلق سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج طيران الإمارات وفلاي دبي لمكافأة الولاء، عرض «ميل عن كل دقيقة Mile-A-Minute»، الذي يمكن للأعضاء التسجيل لكسب ما يصل إلى 5000 ميل أثناء التوقف أو قضاء عطلة في دبي. ويأتي هذا العرض في الوقت الذي تستعد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020 واحتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة باليوبيل الذهبي. ويسري العرض على جميع تذاكر طيران الإمارات التي تُشترى بين 1 أغسطس 2021 و31 مارس 2022، للسفر بين 1 أكتوبر 2021 و31 مارس 2022. ويخضع العرض لبعض الشروط والأحكام.

ويمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الإمارات كسب ميل واحد مقابل كل دقيقة يقضونها في دبي بين أكتوبر 2021 ومارس 2022. ويستوي في ذلك الأعضاء الحاليون والجدد الذين يشتركون في البرنامج قبل 31 مارس 2022 عبر الموقع الشبكي emirates.com. ويسري العرض كذلك على تذاكر الرحلات التي تسوقها طيران الإمارات وتحمل رمزها وتشغلها فلاي دبي.

ولا تزال دبي، منذ أن أعادت فتح أبوابها بأمان أمام السياح الدوليين في العام الماضي، تُعدّ واحدة من أكثر وجهات التوقف والعطلات شعبية. وتشتهر المدينة بمعالمها المميزة وفنادقها العالمية وشواطئها الرملية النظيفة. وكانت أيضاً واحدة من أوائل مدن العالم التي حصلت على ختم السفر الآمن من المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC، ما يؤكد على فعالية التدابير الشاملة التي اتخذتها لضمان صحة الضيوف وسلامتهم.

ومن المقرر أن يقام «إكسبو دبي» من 1 أكتوبر 2021 حتى 31 مارس 2022. وسيتيح المعرض لزواره تجارب آمنة لا تُنسى، تشمل عروضاً ترفيهية حية ومهرجانات ثقافية وتراثية وورش عمل ملهمة. ومن المتوقع أن يستقبل الحدث العالمي ما يزيد على 25 مليون زائر من أكثر من 190 دولة حول العالم.

من جانب آخر، ستتواصل احتفالات الإمارات بيوبيلها الذهبي «عام الخمسين» حتى 31 مارس 2022. وسيتاح للزوار الاستمتاع بالمهرجانات والأنشطة الكثيرة التي سيحتفل فيها مواطنو الدولة والمقيمون بمرور 50 عاماً على إنشاء الدولة والإنجازات العظيمة التي تحققت.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز