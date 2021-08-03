مذكرة تفاهم بين مجموعة ألف ومركز «سعيد» لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

وقعت مجموعة ألف للتطوير العقاري بالشارقة، ومركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد» مذكرة تفاهم لتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال في الإمارة، لتأسيس أعمالهم أو التوسع فيها انطلاقاً من الشارقة، وذلك في مختلف الوجهات التابعة لمجموعة ألف والمشاريع التابعة لها.

وقع المذكرة عيسى عطايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة ألف، ومروان صالح العجلة، مدير مركز «سعيد» في مقر المركز بالقصباء.

اتفق الطرفان على التعاون بينهما في عرض خدمات مركز «سعيد» على المستثمرين في المشاريع التطويرية التابعة لمجموعة ألف، مع تشجيع وتحفيز رجال الأعمال والمستثمرين على الحصول على الخدمات التي يقدمها المركز في مجال الاستثمار وإنجاز المعاملات لدى الدوائر الحكومية المختصة.

وأكد عيسى عطايا أهمية مكانة إمارة الشارقة كوجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال في المنطقة، نظراً لما تتمتع به من ميزات وما توفره من تسهيلات، مضيفاً أن القطاع العقاري يشكل عنصر الجذب الأبرز في الإمارة، بالنظر إلى المشاريع العقارية المنتشرة فيها، ومن بينها مشروع «الممشى» الذي تطوره مجموعة ألف.

وقال: نرحب بالمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المجزية التي تقدمها الشارقة، سواء في القطاع العقاري أو القطاعات الاقتصادية الأخرى، وسعداء بالتعاون مع مركز «سعيد» في تعزيز النشاط الاستثماري بالإمارة، وتسريع وتسهيل إجراءات تأسيس الأعمال، ونتطلع إلى مزيد من الشراكات لخدمة جميع المستثمرين.

تفاهم

وقال مروان صالح العجلة، إن مذكرة التفاهم تأتي استمراراً لعلاقات الشراكة التي يعمل المركز على تطويرها من أجل استقطاب المستثمرين وروّاد الأعمال ومساعدتهم على تأسيس أنشطتهم وشركاتهم في إمارة الشارقة بسرعة وكفاءة بهدف الارتقاء بمستوى الاستثمار، وتوفير البيئة المناسبة لهم للنمو والتوسع والتطور.

واتفق الجانبان على تبادل المطبوعات، والإصدارات، والمعلومات، والخبرات، وكذلك على عقد اللقاءات المشتركة وورش العمل والمؤتمرات التي تبحث بالنواحي الاستثمارية، وخاصة في مجال تقديم الخدمات والتسهيلات الحكومية لرواد الأعمال والمستثمرين عن طريق مركز «سعيد».

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