«أوتو برو» تتيح للعملاء فرصة الفوز بملايين النقاط من برنامج المكافآت

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «أوتو برو»، الشركة المشغلة لأوسع شبكة من مرافق خدمة المركبات في الإمارات، عرضاً ترويجياً يتيح لعملائها فرصة الفوز بمليون نقطة من نقاط برنامج مكافآت «Yes» التابع لمجموعة إينوك.

ويحظى كل العملاء الذين ينفقون 50 درهماً على الأقل في أي من منافذ «أوتو برو» أو عبر خدمات «برو ووش» لغسيل المركبات بفرصة المشاركة في السحب الأسبوعي للفوز بمليون نقطة مقدّمة من برنامج المكافآت Yes، بما يعادل 10 آلاف درهم، وذلك حتى التاسع من سبتمبر 2021. ويمكن للعملاء مضاعفة فرصهم في الفوز عند الإنفاق لخدمات تغيير الزيت وشراء منتجات «أوتو برو» الإضافية من منافذ «أوتو برو».

وقال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: نؤمن في مجموعة إينوك بأهمية مكافأة عملائنا، والعمل باستمرار لمنحهم العروض المميزة التي تسهم في تحسين تجربتهم بالمجمل. لذلك تتيح هذه الحملة الترويجية لعملائنا فرصة أن يكونوا من بين عشرة فائزين محظوظين عبر برنامج مكافآت Yes، علاوة على الاستفادة من الخدمات المميزة التي تضمنها لهم «أوتو برو».

كانت «أوتو برو» أعلنت عن توفير باقة شاملة من الخدمات الجديدة المخصصة للمركبات تلبية لاحتياجات سكان الإمارات، بما في ذلك إطلاق برنامج شامل لتمديد ضمان المركبات، يغطي العناصر الرئيسية في المركبة مثل المحرك؛ وجهاز تكييف الهواء؛ والأنظمة الإلكترونية؛ وعلبة التروس؛ وناقل الحركة؛ ونظام التعليق؛ وأنظمة الوقود وغيرها. وتقدّم «أوتو برو» خدماتها لأكثر من 300 ألف مركبة سنوياً ضمن فروعها البالغ عددها 42 فرعاً.

وصمم برنامج مكافآت «YES» ليمكن العملاء مزيداً من القيمة المتميزة عبر تمكينهم من الحصول على المكافآت الفورية من خلال التطبيق الإلكتروني المخصص. وبمجرد تحميل التطبيق، يمكن للعملاء البدء بكسب النقاط واستردادها لقاء كل عملية شراء في جميع منافذ إينوك، بما فيها محطات خدمة إينوك/ إيبكو، ومنافذ «زووم»، و«أوتو برو»، وخدمات تغيير الزيت، وغسيل السيارات، ومراكز «تسجيل»، و«بافوس بيتزا»، و«دجاج بوبايز» والكثير غيرها. ويمكن للعملاء الاستفادة أيضاً من الحسومات في المطاعم وعند شراء منتجات التجميل والصحة ووجهات العطلات.

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