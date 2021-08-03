3.2 مليارات درهم قيمة تجارة دبي مع كوريا في الربع الأول 2021

المصدر: البيان

تواكب جمارك دبي الاستعداد لاستضافة دبي معرض إكسبو العالمي من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الهيئات الدبلوماسية لإطلاعهم على الخدمات والتسهيلات التي توفرها الدائرة للمشاركين في المعرض، ومن هذا المنطلق استقبل سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي سعادة مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا بدبي لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين.

وتم خلال اللقاء عرض دور جمارك دبي في تعزيز نجاح معرض اكسبو العالمي من خلال مبادرات الدائرة ومشاريعها لدعم المشاركين في المعرض، حيث ستستمر اللقاءات عبر تنظيم زيارة جديدة لوفد كوري إلى الدائرة للاطلاع على أفضل الممارسات والمبادرات التي طورتها جمارك دبي لخدمة المشاركين في معرض اكسبو.

وأكدت جمارك دبي حرصها على تلبية كافة المتطلبات لدعم التجار الكوريين وتيسير التجارة مع جمهورية كوريا، التي تعد من الشركاء المهمين في تجارة دبي وقد كانت جمهورية كوريا أول دولة في العالم توقع معها دولة الإمارات اتفاقية الاعتراف المتبادل لتطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بهدف تعزيز التجارة المتبادلة بين البلدين الصديقين، ما يظهر مدى عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والتي تحرص جمارك دبي على دعمها عبر التعاون مع الهيئات الدبلوماسية والشركات والتجار من جمهورية كوريا.

وقال سعادة أحمد محبوب مصبح: "نحرص على تعزيز التعاون مع الهيئات الدبلوماسية لجمهورية كوريا من أجل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية بين دبي والجمهورية الصديقة، وقد جاء استقبالنا لسعادة مون بيونج جون القنصل العام لجمهورية كوريا بدبي لبحث التنسيق المشترك بيننا من أجل زيادة حجم وقيمة التجارة المتبادلة بين الطرفين، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع جمهورية كوريا في الربع الأول من العام 2021 نحو 3.238 مليار درهم توزعت الى الواردات بقيمة 2.551 مليار درهم والصادرات بقيمة 549.782 مليون درهم وإعادة التصدير بقيمة 137.473 مليون درهم، وفي العام 2020 بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية جمهورية كوريا 13.56 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 11.505 مليار درهم والصادرات بقيمة 1.599 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 456.917 مليون درهم".

وأضاف: "نعمل على تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لكافة المشاركين في معرض اكسبو العالمي من أجل دعم نجاح المعرض في تعزيز الانتعاش الاقتصادي العالمي مع التقدم الدولي نحو التعافي من أزمة جائحة كوفيد 19، وقد اطلعنا الشركاء من جمهورية كوريا على المشاريع والمبادرات التي طورتها الدائرة لخدمة المشاركين في المعرض، وفي مقدمتها قناة اكسبو الجمركية الذكية المخصصة لتقديم التسهيلات للعارضين وخدمة دفتر الادخال المؤقت للمواد التي تدخل إلى دولة الإمارات عبر المنافذ الحدودية لإمارة دبي للعرض في اكسبو، بالإضافة إلى تخصيص مكتب جمركي للدائرة في موقع اكسبو لخدمة المشاركين في المعرض وتمكينهم من الاستفادة من كافة المشاريع والمبادرات التي طورتها جمارك دبي لتعزيز التبادل التجاري مع كافة دول العالم".

وأعرب سعادة مون بيونج جون عن تقديره لجهود جمارك دبي ودورها في دعم التجار والمستثمرين من جمهورية كوريا من خلال تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لهم، مؤكداً أن الهيئات الدبلوماسية الكورية تتطلع لتعزيز التعاون مع جمارك دبي لدعم نجاح اكسبو العالمي الذي يعد من أهم الاحداث والمعارض الاقتصادية في العالم ويكتسب أهمية مضاعفة في المرحلة الحالية حيث يمثل المعرض دعماً كبيراً لتعافي الاقتصاد العالمي من آثار أزمة جائحة كوفيد 19.

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