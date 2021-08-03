أسرة جورجية تؤسس شركة بدبي تدخل «غينيس»

المصدر: دبي - سيد صالح

لأن دبي مقترنة دوماً بالأرقام القياسية، التميز، التفرد والريادة، فهي تُلهمِ من يعيش على أرضها هذه الروح. وهذا ما حدث مع أسرة جورجية لاجئة، انتقلت من جورجيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ثم استقرت في دبي لتؤسس فيها شركة دخلت موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية العالمية في إنتاج وتعبئة الكافيار. وبحسب نيكولاس نارسفيدزي، الشريك المؤسس في شركة «أمستر» لتجارة الكافيارفي دبي.

فقد كانت الإمارة هي نقطة انطلاق الشركة صوب العالمية وتحطيم الأرقام القياسية. وذكر نارسفيدزي لشبكة «سي إن إن»، أن عائلته أسست شركة للكافيار في جورجيا منذ ما يزيد على 35 عاماً، وتخصصت في توزيع سمك «الحفش» الذي تُستخرَج منه أفخم أنواع الكافيار، إلا أن عائلته لجأت إلى أمريكا، ومنها استأنفوا نشاطهم في تجارة وتعبئة الكافيار من خلال «أمستر».

وعندما رغبوا بتعريف العالم أجمع بمنتجهم، كان خيارهم هو المجيء إلى دبي، ونقل الشركة إليها. وقال نارسفيدزي: «وصلنا إلى دبي والتقينا بأشخاص مؤثرين. حظينا بأول طلبية لنا في دبي. ومنذ ذلك الحين قررنا البقاء فيها».وقال: «حطمنا رقمين قياسيين في «غينيس». كان الرقم الأول في فندق «برج العرب»، حينما أنتجنا أكبر علبة كافيار في العالم.

حيث بلغ وزنها 17.89 كيلوجراماً». وأضاف: «في اليوم التالي، تلقينا مكالمة هاتفية من أصدقائنا في فندق «أتلانتس النخلة»، وطلبوا منا التعاون معهم لتحطيم رقمنا السابق. فأنتجنا معهم في العام التالي علبة كافيار بلغ وزنها 50 كيلوجراماً، فيما بلغ قطرها 75 متراً، لنحطم بذلك ثاني أرقامنا القياسية».

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