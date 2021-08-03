تأجير فيلا في «نخلة جميرا» بـ3.8 ملايين

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت شركة «لاكشري بروبرتي» المتخصصة في خدمات الوساطة، عن تأجير فيلا في «نخلة جميرا» مقابل إيجار قياسي، بلغ 3.8 ملايين درهم.

وتتكون الفيلا من تسع غرف، وصالة للألعاب البدنية، وحمام بخار، وحمام سباحة، وشاطئ خاص.

وقال ريكاردو سكالا، رئيس قيم البيع والتأجير في الشركة: «بعد أن داهمت جائحة «كوفيد 19» العالم منذ 18 شهراً، شهدنا ارتفاعاً دراماتيكياً في الطلب على العقارات ذات الفخامة الفائقة. إن المشترين والمستأجرين المنتقلين إلى دبي لا يبحثون عن بيت تتوافر فيه مظاهر الجمال فحسب، بل يوفر الخصوصية والأمان لعائلاتهم».

وأضاف: «تُلبي مناطق مثل نخلة جميرا كافة متطلبات واحتياجات عملائنا، وأظهرت الصفقات من هذا النوع قوة في السوق في 2021، سواءً كانت بالبيع أو التأجير».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز