الأسهم تشق طريقها لمستويات قياسية

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها إلى مستويات قياسية جديدة في ختام جلسة أمس بدعم مكاسب القطاعات القيادية، وسط تفاؤل المساهمين، واستمر سوق أبوظبي في التحليق للجلسة السابعة على التوالي ليحقق رقماً قياسياً جديداً ويتجاوز مستوى 7400 نقطة لأول مرة في تاريخه، كما واصل سوق دبي الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بدعم قطاعات الاستثمار والبنوك والنقل.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.57 مليار درهم، منها نحو 1.4 مليار درهم بأبوظبي و143 مليون درهم بدبي. وجرى التداول على 478 ملايين سهم، موزعة بواقع 389 مليون سهم في أبوظبي ونحو 89 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 8599 صفقة.

صعد سوق دبي بنسبة 0.31% إلى 2790 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع الاستثمار 0.5% بدعم صعود «دبي للاستثمار» 0.57% وصعد «شعاع» 1.29 %، كما صعد قطاع البنوك 1.01% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 0.81%، بينما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.5%. وصعد قطاع النقل 1.3% بارتفاع «العربية للطيران» 2.23% و«أرامكس» 0.55%، كما صعدت أسهم قطاعات التأمين 0.78% والخدمات 0.39% والسلع 0.15%.

واستقر قطاع «الاتصالات» عند إغلاقه السابق. وخالف قطاع العقار الصعود الجماعي للمؤشرات ليتراجع بنسبة 1.02% بضغط نزول «إعمار مولز» 2.03 % و«إعمار العقارية» 1.24% بينما صعد سهم «داماك» 2.45%.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.15% ليغلق عند 7404 نقاط بدعم قطاع البنوك 0.94% بصعود «أبوظبي الأول» 0.97% و«أبوظبي التجاري» 1.42%. وصعد قطاع الطاقة 0.02% بارتفاع «دانة غاز» 1.25% ونزول «طاقة» 1.56%، و«أدنوك للتوزيع» 0.23%. وصعد سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.08%.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز