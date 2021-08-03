عقود الروبية الباكستانية والهندية تواصل زخمها ببورصة الذهب

المصدر: دبي - البيان

سجلت بورصة دبي للذهب والسلع معدل اهتمام شهرياً مفتوحاً بواقع 181,879 عقداً في يوليو الماضي.

وسجلت العقود الأسبوعية الآجلة للروبية الهندية، والتي بدأ العمل بها من يوليو 2020 ضمن مجموعة بورصة دبي للذهب والسلع، نمواً ملحوظاً بواقع 86% من بداية العام وحتى يوليو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي .

ولا تزال العقود الآجلة للروبية الباكستانية تشهد اهتماماً كبيراً من قبل المشاركين في السوق منذ إطلاقها مطلع هذا العام لتسجل 4,853 عقداً بقيمة 60.23 مليون دولار في يوليو، في حين واصلت العقود الآجلة للفضة تحقيق أداء قوي مسجلة نمواً بنسبة 83% من بداية العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكذلك حقق عقد الذهب الآجل ضمن محفظة المعادن الثمينة لبورصة دبي للذهب والسلع أداءً قوياً، إذ بلغ إجمالي عدد عقود الذهب الآجلة المتداولة 34,985 عقداً، بقيمة بلغت 2.02 مليار دولار، من بداية عام 2021 وحتى الآن. وقال ليس ميل، الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع: نتطلع للإعلان عن منتجات جديدة في الأشهر المقبلة.

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