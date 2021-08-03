صعود متواصل لأسواق الأسهم والسيولة 1.57 مليار

المصدر: أبوظبي ـ صبري صقر

واصلت أسواق الأسهم المحلية صعودها في ختام جلسة أمس بدعم مكاسب القطاعات القيادية، وسط تفاؤل المساهمين. واستمر سوق أبوظبي في التحليق للجلسة السابعة على التوالي ليحقق رقماً قياسياً جديداً، متجاوزاً مستوى 7400 نقطة للمرة الأولى في تاريخه. كما واصل سوق دبي الصعود للجلسة الثالثة على التوالي بدعم قطاعات الاستثمار والبنوك والنقل.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.57 مليار درهم، منها نحو 1.4 مليار درهم بأبوظبي و143 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 478 ملايين سهم، موزعة بواقع 389 مليون سهم في أبوظبي ونحو 89 مليون سهم في دبي، عبر تنفيذ 8599 صفقة.

سوق دبي

وصعد سوق دبي بنسبة 0.31% ليصل إلى 2790 نقطة بدعم صعود أسهم قطاع الاستثمار 0.5% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.57% و«شعاع كابيتال» 1.29 %، فيما استقر «سوق دبي المالي» عند إغلاقه السابق.

وصعد قطاع البنوك 1.01% بدعم ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.81%، فيما تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.5%. وصعد قطاع النقل 1.3%. كما صعدت أسهم قطاعات التأمين 0.78% والخدمات 0.39% والسلع 0.15%. واستقر قطاع «الاتصالات» عند إغلاقه السابق. وخالف قطاع العقار الصعود الجماعي ليتراجع بنسبة 1.02% .

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط في سوق دبي مستقطباً 47 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» 23 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» نحو 9 ملايين، و«إعمار مولز» 7.8 ملايين. وحقق سهم «دبي الوطنية للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.7%، تلاه «أجيليتي للمخازن» 5.8%، ثم «الإمارات للمرطبات» 3.8 %، فيما كان «مصرف الإمارات الإسلامي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.7%.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.15% ليغلق عند 7404 نقاط بدعم قطاع البنوك 0.94% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.97% و«أبوظبي التجاري» 1.42% بينما هبط «أبوظبي الإسلامي» 0.36%. وصعد قطاع العقار 0.19%.

كما صعد قطاع الطاقة 0.02%. وتراجع قطاع الاستثمار 0.4% مع هبوط «ألفا ظبي»1.37% و«إشراق» 0.29% و«الواحة كابيتال» 1.36%، فيما صعد سهم «العالمية القابضة» بنسبة 0.08%. وتراجع قطاع الاتصالات 0.4%. وتراجعت أسهم قطاعي الصناعة 1.16% والتأمين 0.09%.

وتصدر النشاط في سوق أبوظبي «العالمية القابضة» 307 ملايين درهم، تلاه بنك «أبوظبي الأول» مستقطباً نحو 305 ملايين.

إفصاحات

● أعلن مجلس ادارة شركة «دبي للتأمين»، الموافقة على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو.

● حدد مجلس إدارة شركة «أركان لمواد البناء»، يوم 8 أغسطس، لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني 2021.

● حددت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة»، يوم 12 أغسطس، لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لاعتماد البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو.

● حددت شركة «الظفرة للتأمين»، 11 أغسطس لعقد اجتماع مجلس الإدارة، لاعتماد البيانات المالية للربع الثاني 2021.

● أعلن مجلس إدارة مجموعة «الصناعات الوطنية»، الموافقة على البيانات المالية المرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2021.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز